歐洲高溫乾旱引發「火龍捲風」　科學家揭開野火極端化原因

今年夏天歐洲氣溫屢創新高，熱浪配合長期乾旱，法國跟希臘的野火現場，竟然出現了「火龍捲風」。



歐洲高溫乾旱引發極端火勢

當大火開始影響周遭大氣氣流，甚至創造出屬於自己的微型天氣系統，整個火場就會進入極度危險的狀態。

2026年8月16日，希臘雅典附近的薩拉米斯島（Salamina）發生山火，消防直升機正投水搶險。（Reuters）

伍斯特理工學院助理教授厄本（James Urban）表示，這些野火展現出一些極端的火勢行為，包括俗稱的火龍捲風或火旋風，導致火勢迅速蔓延並使火場狀況發生劇烈變化，進而阻礙消防部門的救援行動。

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實驗室還原極端氣候現象

科學家透過實驗室模擬重現火場，揭開這股致命漩渦的形成機制。關鍵就在地形、風向，還有火線本身的形狀。當底層空氣被高溫加熱快速上升，四周氣流迅速湧入遞補，一旦撞上植物或地形阻擋產生迴流，烈焰就會像被吸進漩渦一樣，變成直衝天際的高速旋轉火柱。火焰貼近地面燃燒，迅速吞噬周邊植被，釋放出更猛烈的熱能。

科學家透過實驗室模擬「火龍捲風」（FB@Worcester Polytechnic Institute (WPI)）

伍斯特理工學院助理教授厄本認為，這些野火與極端火勢行為有關，因為會讓火燒得更猛烈，同時迅速改變方向，對搶救的消防人員造成巨大危險。

煙幕遮蔽下隱藏的燃燒危機

火場狀況千變萬化，有時能肉眼看到火柱高升，有時危險卻隱藏在濃煙背後。

伍斯特理工學院助理教授厄本提到，某些情況下會看到火焰在旋轉時緊緊包裹在一起，而在其他情況下只能看到旋轉的煙柱，火焰被濃密的黑煙遮蔽，但所有情況下，極端的火勢行為依然在發生。

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飛火效應威脅防線與社區

除了讓火勢本身變得更猛烈，這種渦旋結構還會帶來另一個致命威脅，那就是飛火。

伍斯特理工學院助理教授厄本說，火旋風會引發一種稱為飛火的現象，燃燒中的碎片會被發射到火頭前方，導致火勢極為迅速地蔓延，對消防部門以及附近社區構成危險。原本被評估為安全的區域，很可能在短短幾秒內跳火，冒出新的起火點。

氣候變遷重塑全球野火型態

從法國到希臘，消防飛機與直升機穿梭空投滅火，但在高溫、乾旱與強風疊加作用下，大火走向變得越來越難預測。煙霧跟空氣污染甚至跨越國界，波及周邊國家。

伍斯特理工學院助理教授厄本表示，這些事件凸顯了一個事實，全球野火的情勢正在改變，未來將開始看到更猛烈的野火，以及在平時不常發生野火的時間點出現火災，甚至連習慣上沒有野火的地方也可能開始遭遇野火。

2026年7月29日，在法國大部分地區遭遇熱浪和缺水，並伴有乾旱的情況下，一名男子在吉倫特省朗通鎮撲滅野火。（Reuters）

災害預警與應變全面升級

從破紀錄高溫到火龍捲風頻傳，極端氣候正全面改寫野火規則。面對這項氣候變遷下的新挑戰，除了第一線提升滅火裝備與調度能力，建立起更智慧的森林管理機制、精準災害預警系統，以及防範未然的消防科技，已經成為各國無法迴避的關鍵課題。

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