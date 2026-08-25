美國農業寒冬？摩根大通警告或爆全球糧食危機　通脹壓力轉嫁買家

美國農場局聯合會（AFBF）7月16日發布報告，預計若無聯邦援助，美國9種主要作物2027年將虧損320億美元（2,496億港元），較2026年的310億美元（2,418億港元）進一步擴大。摩根大通（JPMorgan Chase）8月15日報告更警告，全球糧食危機或於2027年上半年爆發，食品通脹率屆時或由2026年上半年的2.8%加速至5%。



美國農場局聯合會分析指，受伊朗衝突推高化肥及燃料成本、農產品價格低迷影響，玉米、大豆、小麥、棉花等主要作物2027年每英畝均料低於收支平衡，其中玉米每英畝預計虧損167美元，棉花更達406美元。

特種作物方面，2025年杏仁、蘋果、藍莓等六種代表作物已錄得逾70億美元虧損，馬鈴薯種植面積更跌至1952年以來最低。

2026年6月25日，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）舉行與農民的晚宴時發表講話。（Reuters）

摩根大通報告題為「糧食安全即國家安全：複合風暴」，其全球經濟學家聖蒂瓦尼（Nora Szentivanyi）指，霍爾木茲海峽中斷與可能破紀錄的超級厄爾尼諾互相疊加，令食品通脹壓力持續至2027年初。

聖蒂瓦尼形容：「這不是短期衝擊，食品通脹周期很大機會在2027年上半年維持壓力。」

報告又指，新一輪通脹震央可能不再是加油站，而是超市貨架。食品研究所（Food Institute）行政總裁Brian Choi稱：「這無疑意味着食品價格上漲。」他指，今年玉米價格累計上漲近20%，而且「最終會轉嫁到消費者身上」。