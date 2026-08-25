中國25歲女留學生韓國失蹤多天　韓警全面調查　家屬向領事館求助

一名在韓國留學的25歲中國女研究生失蹤多天，韓國警方表示正在全力調查。據韓媒指，該名女生自8月20日晚上起失蹤，最後行蹤是在大邱的東大邱站附近。中國傳媒報道該名女子名叫「文文」，中國駐釜山總領事館職員表示已接獲家屬求助，對此高度重視，已緊急聯繫大邱警方。



綜合韓聯社、朝鮮日報等報道，失蹤的25歲中國女子就讀於大邱加圖立大學，該校位於韓國慶尚北道慶山市，女子是應屆畢業生，8月14日為領取研究生院的結業證而入境韓國，但自畢業典禮舉行的20日晚上起，與家人失去聯絡。

警方之後於8月21日接到失蹤女子的朋友報警，根據閉路電視畫面追蹤其行蹤，發現她曾乘搭大眾交通工具從慶山前往大邱，最後一次出現是在東大邱站附近。警方在東大邱站一帶搜尋，但未能找到。報道指，慶尚北道慶山警察署為掌握其行蹤，已展開全面調查，並不排除牽涉犯罪的可能性。

網絡流傳的尋人帖文（社交網站）

網上流傳疑似女子家人在社交平台呼籲尋人的帖文，多名網民轉發。據內地傳媒極目新聞指，失蹤女子名叫「文文」，8月14日至19日一直和家人保持正常聯絡，狀態穩定，無任何異常，至8月20日晚上8時許，文文與朋友分開後，失去聯繫，她原計劃8月23日從仁川機場回國。

社交網站流傳尋找失蹤中國籍25歲女子（右）的帖文，旁邊為韓國前總統文在寅，他於卸任後在家鄉開設書店，並常在書店工作（社交網站）

中方使館：促韓警全力查找失聯人員下落

報道又引述中國駐釜山總領事館職員指，一名中國公民在大邱失聯，家屬已向領事館求助，並在館方指導下向韓國當地警方報案，領事館對此高度重視，也緊急聯繫大邱警方，要求其盡快開展調查，全力查找失聯人員下落。

館方稱會繼續同當地警方保持密切溝通，並跟蹤案件進展，向當事人及其家屬提供領事保護與協助。