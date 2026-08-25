韓國濟州張美蘭案爆民憤　首爾警方翻查過去2年92800宗失蹤人口案

韓國濟州一名男警涉嫌在至少兩宗失蹤案中，向失蹤者家屬虛報已聯絡上事主再逕自銷案。警方8月24日再度公開另外兩宗失蹤個案，並均已尋獲事主遺體。事件在韓國國內引發民憤，不少人質疑警方是否有能力全面掌控刑事調查。首爾警方更已對2024年以來，所有已立案及銷案的失踪人口案件展開全面翻查。



韓國媒體就案件的報道：

《韓國時報》8月25日報道，在警方找到失蹤數月的37歲女子張美蘭的遺體後一天，李在明總統下令成立政府部門，負責警務改革措施。

此案在韓國引發巨大爭議，起因是濟州一名警官在未確認張美蘭下落的情況下就銷案。當地警方同日表示，已將濟州西部警署所有四名涉案警官停職，等候進一步調查。

濟州島警方25日表示，在濟州島棕櫚農場發現的屍體經過驗屍確認為張美蘭。警方稱，屍體被發現時的姿勢顯示她是上吊身亡。

李在明其後在內閣會議上表示：「近期警方紀律渙散、在公共安全事務上不負責任已成為嚴重問題。」

今年7月，光州一名女高中生謀殺案的疑犯張潤基的父親被查出曾銷毀案件證據，此後民眾對警方調查的信任度急劇下降。張潤基的父親是一名現役警官。

與此同時，首爾警察廳8月24日在例行記者會上表示，自2024年初以來，首爾市內曾有約92800人被報失踪，而這些案件其後已被銷案。

首爾警察廳指，警方的指導方針通常要求警員在直接聯繫，或等同於當面驗證的方式確認失蹤者下落後，才能銷案。

首爾警察廳補充說，目前正在進行全面審查，以確定是否存在任何不當銷案的情況，以及是否有任何疏漏。

2026年8月25日，韓國濟州一名男警涉嫌在至少兩宗失蹤案中，向失蹤者家屬虛報已聯絡上事主再逕自銷案。圖為其中一名失蹤事主，37歲的張美蘭。（網絡圖片）

首爾警察廳指出，由於大多數被報失蹤的成年人最終都被證實是自願離家，警員可能會因此而變得鬆懈，但警察廳強調將加強監管，以防出現任何紕漏。