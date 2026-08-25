中印特別代表北京會晤　王毅：正將邊境問題置於雙邊關係適當位置

中共中央政治局委員、中央外辦主任王毅與印度國家安全顧問多瓦爾（Ajit Doval）8月25日在北京舉行中印邊界問題特別代表第25次會晤。



王毅表示，中印互為重要鄰國，關係已超越雙邊範疇，具有全球和戰略意義，近年來，中國國家主席習近平與印度總理莫迪（Narendra Modi）在喀山（Kazan）、天津兩次會晤，達成一連串重要共識，中方願同印方從戰略高度和長遠角度把握兩國關係，做睦鄰友好的朋友、相互成就的夥伴，實現「龍象共舞」。

中國外交部長王毅6月22日在印度新德里出席金磚國家國家安全顧問會議期間，與印度國家安全顧問多瓦爾（Ajit Doval）會晤。（中國外交部網站）

王毅又指，雙方正有序落實特別代表會晤共識，應總結歷史經驗，將邊境問題置於雙邊關係適當位置，堅持向前走，不停滯、不倒退、不偏航，逐步構建中印邊界事務正面敘事。

多瓦爾表示，印中是合作夥伴而不是競爭對手，發展穩定、可預測、前瞻性的印中關係，符合兩國人民共同利益，對亞洲和世界具有重要意義，在兩國領導人引領下，印中關係重回正軌，邊境地區保持總體安寧，印方願同中方進一步密切戰略溝通，拓展互惠合作，有效管控邊境地區，探索邊界問題解決方案。