王毅晤印度外長稱邊境和平　願兩國妥善處理敏感問題

中共中央政治局委員、外交部長王毅於馬尼拉出席中國－東盟外長會，7月22日與印度外長蘇傑生（Subrahmanyam Jaishankar）會面時稱，兩國邊境地區保持和平安寧，雙邊貿易額再創新高，這些成果來之不易，應當倍加珍惜。



2026年7月22日，身在馬尼拉的中共中央政治局委員、外交部長王毅，與印度外長蘇傑生（Subrahmanyam Jaishankar）會面。（中國外交部圖片）

王毅表示，過去兩年，兩國領導人成功舉行喀山、天津會晤，一致認為中印是合作夥伴而非競爭對手，互為發展機遇而不是威脅，引領中印關係走上改善發展正軌，兩國機制性交往逐步恢復。

他指出，中方願同印方落實好兩國領導人重要共識，密切高層交往，加強經貿、媒體、人文等領域合作，妥善處理敏感問題，在和平共處基礎上，探索相鄰大國相互尊重、相互信任、共同發展、共同繁榮的正確相處之道，為中印關係不斷注入新動能。

2026年7月22日，身在馬尼拉的中共中央政治局委員、外交部長王毅，與印度外長蘇傑生（Subrahmanyam Jaishankar）會面。（中國外交部圖片）

蘇傑生表示，印中領導人兩次會晤確認了兩國是夥伴而非對手的定位，為雙邊關係發展指明了方向。在台灣、西藏等問題上，印方立場沒有改變，尊重中方主權。印方願一道落實兩國領導人共識，加強高層交往，推進貿易、人文等領域務實合作，維護邊境和平穩定，妥善處理分歧，為推進雙邊關係改善發展持續努力。