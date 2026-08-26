加拿大對美加徵千億報復關稅 推措施支援受影響加國工人
撰文：韓學敏
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加拿大周二宣布對總值276億加元（約1,555億港元）的美國貨品徵收報復性關稅，以一對一反制美國新徵關稅，並推出財政措施，支援受貿易戰升溫影響的加國企業及工人。
據路透社（Reuters）8月25日報道，反制關稅9月8日起對進口自美國的貨品生效，向700項產品徵收15%、25%及50%關稅，加拿大政府聲明稱。加國另宣布75億加元（約423億港元）新增及加強的支援措施，包括協助中小企、為企業提供現金流融資，以及支援或因關稅面臨風險的工人。
美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）對總值200億美元（約1,560億港元）加國貨品徵收的50%新關稅，上周六生效，兩國避稅談判告吹。這輪針鋒相對關稅標誌加美關係跌至新低。加拿大財政部長商鵬飛（François-Philippe Champagne）稱，一對一反制關稅及數十億元支援，將保護工人、農民、家庭及企業。
加拿大政府官員稱，新關稅旨在盡量減低對加國消費者及企業的影響，同時仍可打擊美國。50%關稅涵蓋鋼鐵、鋁、家具及服裝，25%針對芝士、家電及部分海產，15%適用於電子產品及工具。
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