加拿大沒資格抄中國作業，但給中等強國們樹立了榜樣

以往，當美國舉起經濟大棒，反對者雖數不勝數，但真的敢奮起反抗的寥寥無幾。除了中國敢和美國硬碰硬，積極同美國談判是其他大部分國家的選擇。

如今，除了中國，另外一個對美國祭出對等報復手段的國家出現了，那就是加拿大。

美國最高法院裁定特朗普（Donald Trump）的全球關稅政策違憲後，7月20日，特朗普政府找出1930年的《斯穆特‑霍利關稅法》第338條款，對加拿大價值200億美元的商品加徵50%的關稅。

2026年8月22日，加拿大總理卡尼（Mark Carney）準備會見記者，就與美國貿易談判進行說明。（Reuters）

原本談來談去雙方接近達成共識，但8月21日談判突然翻車。8月21日美國總統特朗普下令召回加拿大貿易談判代表並發表電視講話，向全國宣佈：8月22日，美國對價值200億美元的加拿大商品徵收50%的關稅。

作為對等回應，加拿大將對美國等額徵收報復性關稅，於2026年9月8日正式生效。並且將加拿大與美國之間的關係認定為「戰爭狀態」。

24日特朗普宣佈，自2027年1月1日起，將把加拿大輸美汽車關稅提高至50%，並首次將汽車零部件納入徵稅範圍，美加貿易戰進一步升級。同日，加拿大總理卡尼（Mark Carney）隨後強硬回應稱，加拿大不會接受任何損害主權和產業利益的協議。

2026年8月23日，美國總統特朗普（Donald Trump）發文表示：「加拿大想享受做美國州份的好處，卻不願歸順成為美國的一份子。」（truthsocial@realDonaldTrump）

根據加拿大總理卡尼在記者會上的陳述，美方在最後幾小時突然加碼，塞進新的條款，一個比一個離譜。

比如鎖死加拿大的外交貿易自主權。限制建設未來與其他國家簽署新的貿易協議的能力，只許加拿大跟美國做生意。要求加拿大在魁北克等法語區為美國商品讓渡語言權利，弱化雙語政策、本土影視音樂配額、數字服務稅、在線流媒體法等文化主權保護。

保護法語是加拿大的立國基石之一，是寫進憲法的權利。魁北克900萬人絕大多數講法語，而加拿大全國人口也就4,000萬，魁北克就佔了20%以上。任何一個想上台的加拿大政客都不可能同意特朗普這樣的要求。

根據媒體披露的談判細節，美方在最後時刻塞進來的並非簡單的幾項原則，而是一份多達13條的「霸王條款」清單，條條指向加拿大主權命脈。

2025年3月27日，加拿大渥太華，圖為卡尼發表講話誓言對抗美國關稅。（Reuters）

比如基礎設施否決權：美國要求對加港口、電信、能源管道、電網等重大外資項目擁有實際否決權，通過美加聯合審查委員會控制加方戰略資產。還有配合對華及第三國制裁，確保美國有關鍵礦產優先購買權、要求加立法承諾永不徵收數字服務稅、廢除「加拿大優先」採購、 拆除農業供應管理體系、能源優先供給美國等林林總總特殊要求。

現在加拿大國內已是群情激憤。70%以上的人堅決要求政府取消與美國的貿易談判，並支持政府採取的對等關稅措施。連加拿大反對黨保守黨領袖博勵治（又譯溥禮瑞， Pierre Poilievre）都站出來呼籲全民團結對抗不公平攻擊，安大略省長福特（Douglas Ford Jr.）表示全力支持卡尼的強硬回應，不列顛哥倫比亞省長埃比（David Eby，又譯大衛·伊比）也表態聲援。四分五裂的加拿大政壇因為對美貿易戰立場統一了。

美國交通部長達菲（Sean Duffy）8月23日對加拿大發出嚴厲警告：「加拿大從對美貿易中獲得的好處，遠比美國從對加貿易中獲得的好處要多。加拿大打不贏這場貿易戰，我認為他們太愚蠢了。」特朗普說，「美國不需要加拿大，但加拿大需要美國，加拿大95%的生意都與美國有關！」

2026年8月13日，圖為網民發起線上連署要求驅逐美國駐加拿大大使胡克斯特拉（Pete Hoekstra）的帖文配圖。（X@gbickerton398）

的確，加拿大超過70%的商品出口流向美國。管道、電網、鐵路，幾十年的產業整合讓加拿大經濟更像是長在美國經濟上的藤蔓。短期內沒有替代方案，這一點不需要爭論。

問題是美國並非毫無軟肋，加拿大為美國提供99%的進口天然氣、85%的進口電力和60%的進口原油。為什麼特朗普宣佈的關稅生效時間是明年，而不是立刻？是擔心拿大立刻斷重油影響中期選舉嗎？貿易戰從來沒有贏家，只有誰先撐不住。

這一輪較量到最後加拿大不見得會贏，但為什麼加拿大仍然要說不？此次貿易戰加拿大GDP受到衝擊的幅度可能達到40%，但是為什麼加拿大仍然要反抗？

按正常劇情，加拿大應該立刻認慫。一個對美出口佔總量70%以上、經濟體量不到美國十分之一的國家，面對特朗普的關稅大棒，除了跪還能怎樣。看看特朗普政府提出的這些經濟條款，簡直就是殖民地條約。貿易戰是雙輸，但對加拿大來說好過讓美國單贏。事關主權，事關尊嚴。是可忍孰不可忍，簡直欺人太甚。

加拿大多個省都持續將美國酒類從商店下架。（資料圖片）

這件事情的意義不在於加拿大最終是否能夠完勝美國，而是相比以前，對美國言聽計從的加拿大，現在終於挺起腰桿硬槓美國了，確確實實硬氣了一回。

中國敢於和美國硬碰硬是因為有實力，加拿大的確沒有資格抄中國作業。但是加拿大給中等強國們樹立了捍衛主權反對霸權的榜樣。

加拿大的反抗之所以有標誌性意義在於，不只是和西方意識形態不同的中國反抗美國關稅，意識形態相同的百年盟友，仍然會反抗美國的霸權。不只是中國放棄了對美國的幻想，那些和美國建立了緊密聯繫的國家也要放棄對美國的幻想。

加拿大總理卡尼（Mark Carney）1月20日在達沃斯世界經濟論壇年會發表重磅演講，提出中等強國概念，呼籲全球中等強國團結聯合，在大國博弈中維護自身利益的戰略主張，抵制來自侵略性超級大國的脅迫。(Reuters)

今年2月美國在同伊朗談判的過程中對伊朗發動襲擊，斬首了伊朗最高領袖。今年8月美國和加拿大談判的最後數小時，美國突然追加條款。加拿大的遭遇說明。對待盟友和對待伊朗沒什麼區別。

美國的談判誠意建議在美國是否能夠拿捏對方的基礎上。一旦美國佔了上風，美國這個國家展現出的貪婪自私是史無前例的。看看美國如何對待加拿大的，你就知道美國對待盟友是真的要命。和美國站在一起是何等的兇險。

加拿大也許沒有辦法贏得過美國，但是加拿大勇氣可嘉。加拿大的遭遇給西方世界提了一個醒：美國對他國的掠奪是不分陣營的，只要是弱小的，都會被美國凌辱，必須早做準備。