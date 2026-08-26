IMF總裁：全球經濟展現出韌性　受伊戰能源衝擊影響勝於預期

國際貨幣基金組織（IMF）總裁格奧爾基耶娃（Kristalina Georgieva）說，全球經濟受伊朗戰爭能源衝擊的影響比預期情況來得好。但她同時對部分國家財政狀況惡化表示擔憂，具體表現為債券收益率上升以及通脹降溫進程停滯。



路透社報道，二十國集團（G20）財長與央行行長會議下周在美國北卡羅來納州阿什維爾舉行。格奧爾基耶娃星期二（8月25日）在一場媒體吹風會上說，波斯灣地區能源供應遭受的負面衝擊和人工智慧（AI）投資熱潮帶來的增長利好之間存在着「拉鋸戰」，而AI投資熱潮正開始向美國境外蔓延。

她說，與4月相比，全球經濟前景的風險現在更加平衡，但由於財政壓力不斷增加，以及各國央行可能需要維持緊縮貨幣政策以控制通脹，整體風險仍然偏向下行。

格奧爾基耶娃說：「全球經濟增長正在抵禦高額債務、頑固通脹、貿易緊張局勢帶來的強大逆風。迄今為止，由於多種因素的共同作用，它經受住了因霍爾木茲海峽關閉而造成的能源衝擊，全球經濟的表現好於我們此前的擔憂。」

這些因素包括：許多國家減少石油和天然氣儲備、非波斯灣地區能源供應增加、能源需求下降、可再生能源產能提升以及部分地區恢復燃煤發電。

2026年5月8日，載有阿聯酋原油的油輪「敖德薩號」（Odessa）在關閉自動識別系統應答器的情況下通過霍爾木茲海峽，駛入韓國瑞山大山港水域，預計將在此卸載原油。（Reuters）

格奧爾基耶娃指出，美國在AI領域的投資維持企業利潤和消費者支出的強勁勢頭，而其他國家也在加大資料中心建設力度並積極提供AI硬體供應。

格奧爾基耶娃此次對全球經濟形勢的概述並未包含任何新的預測。

今年7月，IMF將2026年全球經濟增長預期下調至疲軟的3.0%，同時警告稱，中東戰爭、貿易分裂和AI潛在的不確定性將帶來進一步下行風險。

IMF10月中旬在曼谷舉行的IMF與世界銀行年會上，將更新全球經濟增長預測。

本文獲《聯合早報》授權轉載

