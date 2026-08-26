颱風沙德爾吹襲沖繩近4萬戶停電　今取消268航班3.8萬人受影響

【打風／熱帶風暴／熱帶低氣壓／移動路徑】颱風「沙德爾」（Typhoon Saudel）8月26日（周三）吹襲沖繩及逼近鹿兒島縣奄美地區。日本氣象廳提醒民眾，需高度警惕強風、巨浪和湧浪。預計強風將導致大範圍地區電線桿倒塌、建築物部分被吹走。據九州電力配電公司稱，受颱風影響，奄美地區約有3.9萬戶家庭在26日遭遇停電。此外，26日共有268班航班遭取消，影響超過3.8萬名旅客。



據共同網報道，預計26日沖繩與奄美兩地預計浪高均為9米，並伴有湧浪。預計27日上午6時，奄美部分地區24小時降雨量將達到100毫米。

截至26日上午9時，颱風正以每小時15公里的速度向西北移動，位於沖繩永良部島西北方約160公里處。最大風速為每秒40米，最大瞬時風速為每秒55米。風暴區風速達到或超過每秒25米，範圍以中心為圓心，半徑130公里。

據琉球新報報道，受沙德爾逼近影響，25日下午起大量航班取消。航空公司共取消173個航班，主要為往返沖繩縣的航班，影響超過2.6萬人。

26日，預計共有268班航班取消，影響超過3.8萬人。

海上交通也受到影響。據沖繩客運船舶協會稱，截至25日下午時點，已有80個航班取消，主要涉及沖繩島與離島之間的航線。 26日已有40班渡輪取消，預計石垣島和西表島等地的渡輪航線也將取消。部分渡輪公司將於26日清晨決定是否恢復營運。

2026年8月26日，颱風沙德爾（Typhoon Saudel）吹襲沖繩及逼近鹿兒島縣奄美地區。圖為沙德爾的移動路徑圖。（日本氣象協會官網）

香港航空及HK Express香港快運24日已公布，25日及26日沖繩航班須取消或延期。