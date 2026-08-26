紐時：美國擬重新向中東各地使領館派駐外交官　包括以色列等國

美媒8月25日報道，美國特朗普（Donald Trump，又譯川普）政府正準備將在伊朗戰爭爆發前後召回的外交官，重新派駐回中東各國。



《紐約時報》引述美國務院內部文件，美國外交官最快可能於本週重返中東地區使館，當地美國使領館也可望本週開始縮減緊急應變措施。

報道指，美國駐以色列、黎巴嫩、沙特、卡塔爾、約旦、阿曼、伊拉克及科威特使館預計將恢復較高的人員配置，其中阿聯酋、沙特、卡塔爾及黎巴嫩的美國使館初期派駐人力將維持在原編制的85%；駐伊拉克、科威特及巴林的則是75%。

2026年3月17日，據安全消息人士稱，伊拉克巴格達（Baghdad）美國大使館遭到火箭及無人機襲擊後發生爆炸，現場升起濃煙。（Reuters）

路透社引述消息人士證實這一消息，並指以色列、沙特和伊拉克的美軍基地都會是外交人員返回的工作地點之一。

美國國務院向外媒發出的聲明中表示，他們正基於最新評估，調整中東部份駐地人員配置，確保在保護人員安全的同時，也能繼續推進美國的外交政策目標。

2009年1月5日，伊拉克巴格達綠區，美國大使館舉行正式落成典禮。（Reuters）

路透社分析指，如果美國重新向中東各國使領館派外交官的消息屬實，表明華府認為近期內與伊朗發生大規模衝突的風險仍然較低。