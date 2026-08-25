被指圖取內塔尼亞胡兒命　伊朗：懸賞千萬美元刺殺特朗普幼子巴倫

以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）8月24日聲稱伊朗曾試圖暗殺他其中一名兒子，但未有透露更多細節。同日，伊朗國營電視台播出影片，聲稱懸賞1,000萬美元暗殺美國總統特朗普（Donald Trump）幼子巴倫（Barron Trump），並指其行蹤「全面受監控」。



伊朗國營電視台第三頻道播出長約3分鐘、名為「在哪裏殺死巴倫‧特朗普？」的影片。片段展示巴倫就讀的紐約大學宿舍位置、護送車輛及特勤局布防，更指已取得巴倫的Xbox、FIFA遊戲及Discord帳戶和兩名同學身份。

2026年8月24日，伊朗國營電視台第三頻道播出長約3分鐘、名為「在哪裏殺死巴倫‧特朗普？」的影片。片段展示巴倫就讀的紐約大學宿舍位置、護送車輛及特勤局布防，更指已取得巴倫的Xbox、FIFA遊戲及Discord帳戶和兩名同學身份。（電視截圖）

影片結尾稱：「這只是開始！巴倫‧特朗普，等着我們！」

美國《紐約郵報》（New York Post）及歐洲新聞台（Euronews）指，影片聲稱的懸賞及行蹤說法無法獨立核實。美國特勤局則回應：「特勤局已知悉該影片，會調查任何可能被視為對我們受保護人士構成威脅的內容。」

《以色列時報》報道，內塔尼亞胡接受親政府電視頻道訪問時稱：「伊朗針對我其中一名兒子，試圖殺死他。」他沒有交代是哪一名兒子，也沒有提供更多細節。