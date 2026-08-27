西藏尼泊爾邊境泥石流　料冰川岩石崩塌致禍　威力如地震5.2級

尼泊爾接壤西藏邊境地區8月26日爆發泥石流，造成大量傷亡，美國地質調查局（USGS）8月26日表示，相信是冰川岩石和冰崩塌引起泥石流，更評定其震動威力如5.2級地震。除了尼泊爾、中國受災外，印度比哈爾邦（Bihar）也宣布為防洪水，決定疏散6區民眾。



西藏尼泊爾泥石流為何發生？

美國地質調查局（USGS）本來測定尼泊爾8月26日發生黎克特制4.4級地震，尼泊爾外交部在泥石流發生後，26日稱初步顯示泥石流可能先由該地震引發雪崩，進而導致出現突發洪水。

不過美國地質調查局其後澄清，進一步分析後發現「震動」實際上是冰川岩石和冰崩塌所產生的地震能量（seismic energy），強度猶如地震5.2級，繼而引發泥石流。冰、岩石一起滾落造成雪崩，沿著流經尼泊爾、西藏山區邊界的倫德河（Lende River）傾瀉而下。

尼泊爾部門之後也向英國廣播公司（BBC）指，或有巨型冰塊從山上崩塌，連帶與岩石、其他沉積物一起衝落。

尼泊爾傳媒引述專家指，波特科西河支流倫德河（Lende River）在14個月內已兩度出現嚴重洪災。

西藏也受這次泥石流衝擊，據中方稱，因尼泊爾一側發生土石流災害，在8月26日早上10時30分左右造成西藏日喀則市吉隆縣吉隆口岸重大人員傷亡、失聯。

在這次泥石流中，西藏吉隆口岸也受衝擊，圖為西藏吉隆口岸位置，該處靠近與尼泊爾邊境（地圖截圖）

在尼泊爾、中國外，印度比哈爾邦政府26日表示，為防洪水，已開始在邦內6個地區疏散民眾。

據《衛報》指，波特科西河發源於西藏，經尼泊爾的特里蘇里河（Trishuli River）會最終流入印度的甘達克河（Gandak River）。

印媒指，印度比哈爾邦和北方邦（Uttar Pradesh）東部地區也高度戒備。