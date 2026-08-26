尼泊爾泥石流增至97死　倖存者：身上剩衣服　家中一杯飲用水都無

尼泊爾波特科西河（Bhote Koshi River）發生泥石流，至少97人死亡。有倖存者向傳媒憶述，天災毫無預警降臨，一家人倉皇逃上屋頂保命，如今「身上只剩衣服」，全屋被數呎深泥泥漿淹沒。



尼泊爾靠近中國邊境2026年8月26日發生泥石流，造成大量傷亡（Reuters）

新德里電視台（NDTV）8月26日報道，化名為迪皮卡（Deepika）的女子分享，事發時，自己正在後院洗碗，怎料突然洪水湧至，她高聲呼喊家人逃上屋頂。

2026年8日26日，尼泊爾波特科西河（Bhote Koshi River）發生泥石流。（路透社）

迪皮卡說，地面一層完全被泥漿填滿，家當全被埋在泥下，她指着院子裏只有泥漿的位置說：「現在連一杯喝的水都沒有。你看，那個飲用水壺本來就放在那裏」。

報道指，從屋頂望去，村莊變成一片灰色泥海，只能隱約見到寺廟尖頂、兩層高的房屋或隨泥石流沖下的巨石。

迪皮卡所住的Vidhur村是重災區之一。泥石流衝擊努瓦科特（Nuwakot）及達丁（Dhading）多個地區，導致道路及6座主要水力發電站受損及大規模停電。