伊朗：與阿曼就霍爾木茲利益分配達協議　美需履行協議才重開海峽

伊朗塔斯尼姆通訊社（Tasnim News Agency）8月26日報道，伊朗伊斯蘭革命衛隊發言人穆赫比（Hussein Mohibi）當天表示，伊朗與阿曼經過約一個月磋商後，就霍爾木茲海峽收益分配等達成協議。但如果美方不接受兩國的條件，這條重要航道將不會重新開放。



2026年3月11日，在美國、以色列與伊朗發生衝突之際，從阿聯酋可以看見霍爾木茲海峽附近的波斯灣貨船。（Reuters）

路透社報道，穆赫比重申德黑蘭的官方立場，除非美國滿足在6月達成的臨時停火協議內容，否則海峽將不會開放。這些條件包括解除美國對伊朗海上的封鎖、提供賠償及取消制裁。

報道也引述伊朗高層消息人士稱，雖然革命衛隊稱已就收益分配等問題與阿曼達成一致，但雙方伊朗和阿曼仍在敲定有關細節。

2026年8月25日，阿曼外交大臣巴德爾（Sayyid Badr Albusaidi）到訪德黑蘭，與伊朗外交部長阿拉格齊（Abbas Araqchi）會面。（Iranian Foreign Ministry/WANA/Handout via REUTERS）

在相關消息公布前一天，阿曼外交大臣巴德爾（Sayyid Badr Albusaidi）訪問伊朗，期間兩國發表聯合聲明稱，擬在霍爾木茲海峽建立一條雙方共同商定的安全海上通道。

根據聲明，雙方擬議框架包括在霍爾木茲海峽建立一條雙方共同商定的安全航運走廊，就走廊運行達成共同安排，建立兩國海岸警衛隊共同參與的協調機制，並繼續就霍爾木茲海峽未來管理、信息交換、交通管理以及相關航行和安全服務保持協調。

雙方並強調，應同波斯灣沿岸其他國家開展磋商，遵守適用的國際法，並尊重沿岸國家的主權權利。