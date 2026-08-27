Bill Gates警告AI帶來3風險：各國準備失業潮　劃「人類保留區」

微軟創辦人蓋茨（Bill Gates）8月27日警告人工智能（AI）轉型將是人類史上最動盪時期之一，但全球目前並未做好準備。



蓋茨在其網誌撰文提出AI將帶來三大風險，那就是大量職位永久消失、助長犯罪及網絡攻擊、損害兒童發展。

他呼籲各國政府立即行動，指與過去科技革命不同，AI能在極短時間內取代人類認知工作，衝擊法律、客服、醫療、軟件及製造等多個行業。

蓋茨形容，就業市場的轉變將在十年內發生，而非數代人之內，白領職位已開始受影響，藍領亦將因機械人成本下降而受衝擊。他警告，若無適當政策，新創造的職位將遠少於被淘汰的數量。

他又指，AI將令罪犯更容易發動網絡攻擊、製造生化威脅及散播虛假資訊；同時，AI伴侶可能令兒童減少面對真實人際關係，削弱批判思考能力。蓋茨特別憂慮年輕人，認為他們正進入一個入門職位愈來愈少的職場，對AI態度負面不足為奇。

蓋茨（Bill Gates）2025年9月在紐約市出席論壇活動。（Getty）

他亦強調AI的好處可以「非常非常好」，包括加速癌症治療研究、協助低收入國家農民提高產量、簡化政府服務，以及支援教育。他透露，蓋茨基金會將全面利用AI推動全球健康、農業及教育工作。

為應對風險，蓋茨提出三大建議，分別是建立國內及國際AI監管框架、劃出「人類保留」（Human Reserved）職位範疇，以及重新平衡勞動與資本的稅收，包括向AI和機械人徵稅。

他坦言，各國在地緣政治與經濟誘因下不太可能放慢AI發展，「我們沒有慢慢來的奢侈」，呼籲各國領袖在失業急升、公眾信任崩塌之前採取行動。