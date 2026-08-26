Bill Gates擬11月訪華晤習近平 推動全球AI治理合作
撰文：林嘉敏
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路透社8月26日報道，微軟聯合創辦人比爾蓋茨（Bill Gates）計劃11月訪華與中國國家主席習近平會面，藉此推動全球人工智慧治理合作、共防AI衍生風險。
蓋茨受訪時表示，他相信美國若率先限制可能造成重大危害的AI模型發布，中國也可能採取相應措施，並促成其他國家跟進。
他近期對AI態度轉趨審慎，指出AI不僅會取代就業，還存在網路攻擊、生物威脅、使用者心理成癮等隱憂，又稱近期多起AI安全測試事故更突顯管控必要性。
蓋茨周三撰文呼籲成立新國際監管組織，參考核設施檢查、國際航空法規和臭氧層保護等制度制訂統一標準。
報道指，蓋茨還同步規劃今秋會見英國首相貝安德（Andy Burnham），不過他因與富豪淫媒愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）往來等醜聞，取消了今年2月在印度的公開露面。
蓋茨曾在2023年與習近平會面，當時他成為新冠疫情後首位獲習近平接見的外國企業家。目前，蓋茨團隊正在努力推進會面相關安排。
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