被控槍擊ICE探員德州獲釋 法官拒下令引渡至明尼蘇達州
撰文：韓學敏
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被控槍擊男子並虛報事件的移民及海關執法局（ICE）探員卡斯特羅（Christian Castro）周四在德州獲釋，此前有法官拒絕下令將其移交明尼蘇達州。
據美聯社（The Associated Press）8月27日報道，美國地區法官羅德里格斯（Fernando Rodriguez Jr.）前一日表示，他無法阻止縣警長釋放卡斯特羅，亦無法命令德州州長阿博特（Greg Abbott）簽署引渡令。卡斯特羅被控1月14日隔門向明尼阿波利斯一間住宅開槍，擊傷24歲男子索薩-塞利斯（Julio Cesar Sosa-Celis），並虛假指控對方襲警。
卡斯特羅5月29日在卡梅倫縣被捕，一直羈押於毗鄰墨西哥的布朗斯維爾；德州法律規定，羈押90天而未獲引渡者須獲釋。明尼蘇達州總檢察長埃里森（Keith Ellison）尋求禁制令阻止釋放，警告他可能逃往墨西哥，並指其在獄中致電墨西哥女子，談及出獄後結婚及在墨置業。
德州州長尚未拒絕引渡，正等待州內調查卡斯特羅是否符合逃犯定義，並以明州福利詐騙調查未了為由拒絕回應引渡請求。
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