美國擬購電擊手套供ICE執法人員使用　人權組織憂對公眾造成傷害

美媒8月12日引述美國土安全部（DHS）的一則通知，指該部門擬斥最高2000萬美元（1.56億港元），採購可對人體施加電擊的特殊手套，供美國移民和海關執法局（ICE）移民執法人員使用。不少人權組織表示強烈質疑，擔憂此舉將對公眾造成不必要傷害。



美媒CNN及路透社報道，美國土安全部在通知中表示，該部門計劃花費約1000 萬至2000萬美元購買名為CTG-5 Generated Low Output Voltage Emitter（簡稱CTG 5 GLOVE）的設備。

美媒8月12日引述美國土安全部（DHS）的一則通知，指該部門擬斥最高2000萬美元（1.56億港元），採購可對人體施加電擊的特殊手套。圖為該特殊手套。（Compliant Technologies）

CTG 5 GLOVE將於2027年3月31日前交付，預計將配發給ICE轄下的國土安全調查局（HSI）及執法與驅逐行動處（ERO）官員與特工。目前尚不清楚國土安全部計劃採購的數量、成本以及執法人員何時開始啟用相關手套。

報道引述有關CTG 5設備的使用手冊，稱這款手套接觸目標的皮膚後，可輸出高達380伏特的最大電壓，可抑制目標協調肌肉運動的能力。

美國公民自由聯盟（ACLU）等民權組織對該計劃表示擔憂，質疑一個國內民事移民執法部門為何需要有關攻擊性設備。

2025年6月26日，美國紐約市，一名聯邦移民執法人員在美國移民法庭的走廊巡邏。（Reuters）

美國公民自由聯盟警務項目副負責人Jenn Rolnick Borchetta坦言：「過去一年，美國移民及海關執法局向全國人民展示了他們動輒訴諸武力。現在，他們只需輕輕一按按鈕就能施以電擊......引入這種可以如此輕易地在執法過程中造成劇烈疼痛的手套，無疑是對公眾的極大傷害。」

美國移民及海關執法局人員今年稍早在明尼蘇達州開槍導致兩名美國公民死亡，引發大規模的全國示威。