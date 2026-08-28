西藏泥石流｜冰川融化或引山崩釀禍　專家指氣候危機破壞山區穩定

尼泊爾與中國西藏地區邊境8月26日爆發泥石流，路透社報道指，截至28日，尼泊爾共有469人遇難身亡，另有近千人在災難發生後失蹤。



英國《衛報》報道指，災難源於附近高山上冰雪融化，令原本穩固在山上的冰川崩塌，最終釀成大禍。有專家預警，當地氣溫在事發前達到過去兩年來的高點，強調高溫會融化積雪，進而破壞冰川與岩石之間穩定狀態。

根據行星實驗室（Planet Labs）分別在2026年8月25日、即洪水爆發前和2026年8月26日、即洪水過後拍攝到的衛星圖片，可見現場淹水範圍之大以及災前、災後的景觀與地貌有明顯變化。（路透社）

美國地質調查局（USGS）在災難發生後指當地發生4.4級地震，一度被認為是災難發生的原因，不過之後又推翻說法，稱震動實際上是由冰川崩塌和其碎片引發的巨流所產生。

外界現在普遍認為原因可能在於一堵巨大的「冰牆」狀冰雪混合物，它從兩國交界處、名列世界第99高峰的「藍塘里壤峰」（Langtang Lirung）崩塌，而由高處墜落而破碎的冰塊和岩石碎片沖下山腳。也有事發前後的相關衛星照片能夠佐證這一說法。此外，具政府背景的研究機構國際山地綜合發展中心（ICIMOD）表示，下游河流的水位在30分鐘內上升7至9米。

冰川壁的融化或剝離一般與氣候有關，高溫天氣可能融化了原本將其與碎裂的基岩黏合在一起的冰層。報道引述英國南極調查局冰川學家Hamish Pritchard指，高溫會融化積雪層，這些融水會灌滿冰層中的裂縫，「使固定這些冰川的冰岩結合處融化。」