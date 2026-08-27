尼泊爾貿易逆差近千億元　指望350萬人海外打工養國？｜新聞背後

全世界14座海拔8000米以上的高峰，有8座在尼泊爾境內或邊境線上。



這個國家約三分之一的人口每天生活費不足3.1美元（約24.3港元），農村地區至今有大量家庭用不上穩定的電。



這就是尼泊爾。

一、 地理的詛咒

尼泊爾東西長約885公里，南北寬卻只有145到241公里，像一條細長的絲帶，緊緊貼在喜馬拉雅山南麓。

從北到南，尼泊爾的海拔在短短兩百公里內從8000多米驟降到不到100米。

北部是終年積雪的高山帶，中部是起伏劇烈的山地丘陵，南部才是一小塊與印度接壤的特萊平原。全國超過80%的土地海拔在1000米以上，平均坡度超過25度。

尼泊爾地處喜馬拉雅山南麓，貿易幾乎依賴印度的港口和公路。（Google Maps）

這種地形意味著修路修橋的成本是平原國家的好幾倍。

在尼泊爾修一條山區公路，每公里成本大約20萬美元（約157萬港元），而且隨時可能被滑坡、塌方和地震毀掉。全國至今只有不到20%的道路完成了硬化鋪設，能全年正常通行的更少。

現代經濟的邏輯是連通——原料運得進來，產品運得出去，人員能流動，信息能交換。而在尼泊爾，很多村莊到最近的公路要走半天山路，新鮮蔬菜運到加德滿都已經爛了一半，工業品運進去價格翻幾番。更不利的是，尼泊爾是一個內陸國，沒有出海口。

它的國際貿易幾乎全部依賴印度的港口和公路。從印度加爾各答港（Kolkata）到加德滿都，貨物要走大約900公里，其中有相當一段是崎嶇山路，運輸時間長、成本高，而且隨時可能因為政治原因被掐斷。

2015年那場持續近五個月的印度邊境封鎖，就是最好的教訓。

尼泊爾幾乎百分之百的石油供應來自印度，封鎖一啟動，全國加油站立刻告急，汽油黑市價格漲到正常價的三到五倍，醫院手術被迫推遲，學校停課，工廠停工。一個主權國家的經濟命脈，就這樣被鄰國輕輕一捏就掐住了。

圖為印度與尼泊爾之間邊境（Getty）

地理還決定了尼泊爾的農業天花板。全國可耕地面積只占國土的大約28%，而且主要集中在南部狹窄的特萊平原和中部河谷。

山地農民只能在陡坡上開墾梯田，水土流失嚴重，土壤肥力差，產量低得可憐。

尼泊爾的主要農作物是稻米、玉米、小麥和小米，但即便風調雨順，糧食也只能勉強自給。

一旦遇到季風異常或者旱災，立刻就要從國外進口。一個農業人口占比超過40%的國家，卻連糧食安全都做不到，這本身就是地理條件強加的無奈。

二、內戰與動盪

尼泊爾曾是世界上少有的印度教君主制國家，沙阿王朝統治了將近240年。

1996年2月13日，尼共（毛派）退出議會，以徹底廢除君主制、建立人民共和國為目標，在西部山區發起了武裝鬥爭。這就是後來持續整整十年的尼泊爾內戰。

十年間，超過17000人死亡，數萬人失蹤，超過150萬人流離失所。基礎設施被大量破壞，農村經濟幾乎癱瘓。

內戰把尼泊爾最寶貴的發展視窗，2000年代初全球經濟上行期徹底浪費了。當其他發展中國家在吸引外資、建設工廠的時候，尼泊爾在打仗。

2006年，在各方壓力下，內戰終於結束。2008年5月28日，尼泊爾制憲會議通過決議，正式廢除君主制，建立聯邦民主共和國。

尼泊爾總理奧利（KP Sharma Oli）（左二）向群眾揮手致意，當時加德滿都都會市長（沙阿）Balendra Shah（右二）在2025年9月6日加德滿都杜巴（Durbar）廣場舉行的因陀羅節（Indra Jatra）開幕日，以合十禮致意。（Getty Images）

制憲會議為了新憲法的條款吵了整整七年，聯邦劃分、選舉制度、少數民族權利等問題遲遲無法達成共識。政府像走馬燈一樣更換，短短十幾年間換了十幾任總理，平均任期不到一年。

政治動盪對經濟的傷害是全方位的。首先是外資不敢來，一個政府隨時可能倒台、政策隨時可能反轉的國家，誰願意投錢？

有能力、有資本的人看不到希望，紛紛選擇移民或出國打工。尼泊爾每年有超過80萬人拿到海外勞工許可，青壯年勞動力的大規模外流，讓國內的產業發展更加缺乏人力支撐。

三、無可奈何的農業、工業與服務業

根據尼泊爾央行和國家統計局的資料，2024到2025財年，尼泊爾GDP大約450億美元，三次產業的占比大致是：農業25%，工業13%，服務業62%。

農業占GDP的四分之一，卻吸納了全國43%的勞動力。這意味著將近一半的人口只創造了四分之一的財富，農業勞動生產率極低。

尼泊爾農民大多還在使用傳統耕作方式，機械化率不到10%，化肥和良種的普及率也不高。尼泊爾農業還停留在靠天吃飯的階段，季風好就豐收，季風差就減產，波動極大。

圖為2023年9，尼泊爾農民在田裡給蔬菜除草。（Getty）

尼泊爾工業占GDP只有13%左右，其中還包括了建築業和水電。真正的製造業占比不到6%，主要是紡織品、皮革製品、食品加工和手工藝品，規模小、技術含量低、附加值有限。

為什麼尼泊爾工業起不來？交通不便導致物流成本高，內陸國導致進出口受限，政治不穩定導致投資意願低，電力短缺導致工廠開工不足，而且尼泊爾國內市場狹小，3000萬人口中大部分是低收入農民，消費能力有限。

乍一看，服務業占比62%，尼泊爾好像已經是一個後工業化國家了。但這其實是一種錯覺。尼泊爾的服務業不是因為工業發達之後自然升級的，而是因為工業實在太弱，大量人口只能擠在低效率的服務業裡討生活。

服務業62%的占比看起來很高，但其中最大的一塊是批發零售貿易（約占GDP的14.5%），其次是公共管理和國防（約8.7%），然後是房地產、運輸和餐飲住宿。

這些行業大多是低效率的傳統服務業，不是金融、IT、專業服務等高附加值服務業。

旅遊業是尼泊爾服務業中最有國際競爭力的板塊。2025年，尼泊爾接待國際遊客約116萬人次，恢復到疫情前2019年的97%，旅遊收入約6.5億美元（約51億港元）。如果算上間接帶動效應，旅遊業對GDP的總貢獻大約在11%到13%之間。

但旅遊業有一個致命弱點：極度脆弱。一場疫情、一次地震、一個安全事件，都可能讓遊客數量斷崖式下跌。

2026年8月26日，尼泊爾與西藏邊境地區爆發泥石流，造成大範圍破壞和大量傷亡。（Reuters）

四、350萬外勞的汗水

尼泊爾經濟真正的生命線不是旅遊業，不是農業，更不是工業——而是僑匯。

這個國家大約有350萬人在海外打工，他們每年寄回家的錢，占到了尼泊爾GDP的將近三分之一。

全球平均水準大約是5%，尼泊爾是全球平均的五倍多。

在所有主要經濟體中，尼泊爾的僑匯占GDP比例排名全球第二，僅次於中亞的塔吉克斯坦。尼泊爾經濟本質上是一個靠人在國外掙錢、回國花錢的經濟體。

2000年的時候，尼泊爾僑匯占GDP還只有2%左右。但隨著內戰加劇，國內就業機會急劇萎縮，越來越多的年輕人選擇出國謀生。海灣國家的石油經濟繁榮、馬來西亞的製造業擴張，給尼泊爾勞工提供了大量崗位。

目前不少在港尼泊爾人任建築工人和保安，店外售賣工友常用的伸縮尺、靴子與勞工手套。（鄧倩螢攝）

尼泊爾海外勞工的主要目的地是卡塔爾、沙特阿拉伯、阿聯酋、科威特等海灣國家，以及馬來西亞。僅2024到2025財年，就有將近84萬尼泊爾人拿到了海外勞工許可。

過去十年間，這個數字以年均接近29%的速度增長，相當於每年都有一個中等城市的人口出國。

這些勞工大多是建築工人、清潔工、保安、家政服務和工廠流水線工人。月收入大約在500到1000美元之間（約3900至7800港元），工作條件艱苦，很多人要在四五十度的高溫下長時間勞作。他們省吃儉用，把大部分收入寄回國內，養活留在尼泊爾的家人。

僑匯對尼泊爾經濟的影響怎麼強調都不過分。首先，它直接支撐了數百萬家庭的基本生活。

在尼泊爾農村，一個家庭如果有人在國外打工，生活水準通常明顯高於沒有海外收入的家庭。僑匯用來蓋房子、供孩子上學、看病買藥，是很多家庭唯一的穩定收入來源。

僑匯支撐了尼泊爾的國際收支。尼泊爾的貿易逆差極其嚴重——每年進口大約158億美元（約1232億港元），出口只有33.5億美元（約261億港元），缺口超過120億美元（約936億港元）。這麼大的窟窿主要就是靠僑匯。

如果沒有僑匯，尼泊爾的外匯儲備早已枯竭，尼泊爾盧比會大幅貶值，進口商品價格會飛漲。

但僑匯經濟有很大缺陷，大量外匯流入推高了尼泊爾盧比的匯率（外匯供給增加導致尼泊爾盧比升值），讓本國產品在國際市場上更貴，出口更加沒有競爭力，對本國產業發展更不利。

更嚴重的是社會代價。大量青壯年勞動力出國，留下的是老人、婦女和兒童。尼泊爾農村出現了大量空殼家庭，孩子缺少父親陪伴，老人無人贍養，婦女獨自承擔家務和農活。一些勞工在海外遭遇欠薪、虐待甚至死亡，家屬維權極其困難。

2026年初中東局勢緊張，尼泊爾國內一片恐慌。

海灣地區務工人員每年匯回超過4300億尼泊爾盧比（約220億港元），一旦這些人因為戰亂被迫回國，僑匯鏈條斷裂，整個國家經濟都會受到劇烈衝擊。

五、一個幾乎只進口不出口的國家

2025到2026財年，尼泊爾的貿易逆差達到了創紀錄的1.78萬億尼泊爾盧比，約合135億美元（約1058億港元）。進出口比率大約是1比6.75，也就是說，每進口6.75美元的商品，才出口1美元。

這個逆差相當於尼泊爾GDP的大約30%。全世界很少有國家長期維持這麼高的貿易逆差而不發生國際收支危機。

尼泊爾之所以能撐住，完全是因為僑匯——海外勞工寄回來的錢，把這個巨大的窟窿給填上了。

尼泊爾近十年的貿易逆差大致在-556億尼泊爾盧比（約-28.5億港元）。（Trading Economics）

尼泊爾的進口結構非常典型：石油產品、建築材料、化肥、鋼鐵、機械、電子產品、藥品，以及大量消費品。

這些都是國內生產不了或者產量遠遠不夠的東西。其中石油產品是最大宗的進口，因為尼泊爾自己一滴油都不產，完全依賴進口。

尼泊爾最大的出口商品居然是食用油——而且是從阿根廷進口大豆原油、在國內精煉後再出口到印度的轉口加工貿易。這種貿易的附加值很低，本質上是賺一點加工費，而且完全依賴印度市場。

除了食用油，尼泊爾的主要出口商品還有地毯、紡織品、茶葉、香料、手工藝品和草藥。這些產品要麼規模太小，要麼附加值太低，根本撐不起一個國家的出口盤子。

2025到2026財年，尼泊爾對印度的出口占總出口的82%，對中國的出口只有微不足道的18.9億盧比，幾乎可以忽略不計。

印度占尼泊爾對外貿易的大約60%，接收了尼泊爾82%的出口，供應了58%的進口。中國是第二大交易夥伴，但主要是尼泊爾從中國進口，對中國出口極少。

尼泊爾作為世界貿易組織（WTO）成員、南亞自由貿易區（SAFTA）成員，理論上可以享受各種貿易優惠，但實際上出口能力太弱，這些優惠根本用不上。就像給一個不會游泳的人發了一張游泳池會員卡，設施再好也白搭。

貿易逆差帶來的直接後果是外匯儲備壓力。尼泊爾的外匯儲備大約在100到110億美元之間，看起來不少，但只夠支撐大約八九個月的進口。一旦僑匯流入放緩或者進口激增，儲備就會快速下降，央行不得不採取緊縮措施，限制進口、提高利率，經濟增長隨之受挫。

尼泊爾的貿易困局，本質上是產業困局的延伸。

沒有強大的製造業和農業，就沒有可出口的商品，沒有可出口的商品，就只能靠僑匯填窟窿，靠僑匯填窟窿，就永遠擺脫不了對海外勞動力市場的依賴。

安納布爾納峰位於尼泊爾，屬喜瑪拉雅山脈。（Getty Images）

六、水電博弈

在尼泊爾所有的資源稟賦中，水電是最被寄予厚望的一個。

這個國家被喜馬拉雅山脈的河流縱橫切割，技術可開發的水電潛力高達43000兆瓦，相當於43個三峽大壩的裝機容量。如果全部開發，不僅能滿足國內需求，還能大量出口創匯。

尼泊爾人把水電稱為白色煤炭，認為這是他們擺脫貧困的最大希望。但現實是，直到2024到2025財年，尼泊爾的總裝機容量才達到3591兆瓦，開發率不到10%。而且其中相當一部分還是近十年才建起來的。

建水電站需要巨額前期投資，尼泊爾國內儲蓄率只有GDP的6.5%，根本拿不出錢。只能靠外國貸款、外國投資和國際援助，但每一個管道都有各自的問題。

喜馬拉雅山區地質活動頻繁，地震、滑坡、泥石流都是家常便飯。在這裡建大壩，技術難度大、建設成本高、運營風險也大。一個水電站從可研到建成，往往要花十年以上時間。

尼泊爾國內電網薄弱，跨境輸電線路更是有限。長期以來，尼泊爾雖然水電潛力巨大，但因為送不出去，雨季大量水電白白浪費，旱季又要從印度進口電力。

圖為2022年9月24日印度內政部長沙阿（Amit Shah）視察靠近尼泊爾邊境（Getty）

2021年11月，尼泊爾首次通過印度能源交易所向印度出口電力，雖然只有39兆瓦，但象徵意義重大。此後出口量逐年攀升，到2024到2025財年，尼泊爾電力出口額達到約174.6億尼泊爾盧比（約9億港元），進口129.2億盧比（約6.6億港元），首次實現了電力貿易順差。

2026年7月，尼泊爾和印度達成新協定，尼泊爾對印度的電力出口許可容量從1100兆瓦提升到1650兆瓦。

兩國還簽署了長期電力貿易框架，目標是在十年內實現尼泊爾對印度出口10000兆瓦電力。這對尼泊爾來說，是一個真正可能改變經濟格局的機會。

但水電博弈從來不只是經濟問題，更是地緣政治問題。

印度一直把尼泊爾視為自己的勢力範圍，在水電項目上既想參與投資，又不想讓尼泊爾完全倒向中國。

尼泊爾被印度三面包圍，北方又有喜馬拉雅山脈阻隔，實際上幾乎所有陸路交通都又印度控制。（Google Maps）

由中企參與建設的上塔馬克西水電站於2022年全面投產，裝機容量456兆瓦，預計為尼泊爾GDP貢獻約1%的產值。這個項目讓尼泊爾第一次在雨季有了大量富餘電力可以出口，也讓印度感受到了競爭壓力。

目前，尼泊爾正在探索同時向中國和印度出口電力的雙向平衡策略。2024年12月的中尼聯合聲明中，雙方確認推進拉蘇瓦加迪-吉隆跨境輸電走廊的可行性研究。如果這條線路建成，尼泊爾將首次擁有向中國出口電力的物理通道，而且中國的購電價格大約是印度的2.5倍。

但這條路也充滿不確定性。中尼跨境輸電要穿越喜馬拉雅山脈，工程難度極大；印度對尼泊爾向中國出口電力高度敏感，可能施加壓力；尼泊爾國內各政治派別在對華對印政策上分歧嚴重，專案隨時可能因為政府更迭而擱置。

水電是尼泊爾手裡最好的一張牌，但也是最難打的一張牌。它需要的不只是資金和技術，還有穩定的政治環境、可靠的跨境電網、以及在中印兩個大國之間走鋼絲的外交智慧。

打對了，尼泊爾可能從亞洲最窮國變成南亞電池；打錯了，43000兆瓦的潛力就永遠只是潛力。

這，就是尼泊爾的未來。