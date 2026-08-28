挪威國王哈拉爾五世病逝　終年89歲

挪威王室8月28日表示，國王哈拉爾五世（King Harald V）病逝，終年89歲。在病逝前，哈拉爾五世是歐洲最年長的在世君主。



挪威王室27日表示，哈拉爾五世情況「極其嚴重」，王后宋雅（Queen Sonja）及王儲哈康（Crown Prince Haakon）已取消所有公務，趕赴奧斯陸大學醫院陪伴在側。

挪威：圖為2024年2月14日，挪威國王哈拉爾五世在奧斯陸（Oslo）與政府官員及坦桑尼亞總統哈桑共進午餐。（Cornelius Poppe via REUTERS）

挪威王室成員27日早上陸續抵達醫院，包括王儲妃梅特瑪麗特（Crown Princess Mette-Marit）及其子霍伊比（Marius Borg Høiby）。國王的姐姐阿斯特麗德公主（Princess Astrid）亦在場。

2026年8月25日，挪威王儲哈康與王儲妃梅特瑪麗特離開國營醫院。（Reuters）

王室公告指，挪威首相斯托雷（Jonas Gahr Støre）已取消原定訪問德國行程。他發表聲明稱：「全國人民與我們一同向國王及王室致以溫暖祝福。」奧斯陸王宮廣場已有民眾獻花。

哈拉爾五世於1991年1月繼承王位，近年來因健康問題多次住院。他2024年在馬來西亞度假期間因感染住院並在當地醫院接受臨時起搏器植入手術，之後被挪威軍方送回國，並在那安裝了永久起搏器。

同年哈拉爾表示會減少參加官方活動數量，但排除退位可能，堅稱他作為國王的誓言是終身的。

挪威王室23日發表聲明說，哈拉爾五世因血液疾病引發併發症入院接受抗生素治療超過一周。53歲的王儲哈康臨時攝政，代行國家元首職責。