挪威王儲妃指被愛潑斯坦欺騙　曾Google對方並戲稱其紀錄不太好

挪威王儲妃梅特瑪麗特（Crown Princess Mette-Marit）首次公開談及她與美國已故淫媒愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）長達數年的關係，稱自己曾被愛潑斯坦「操縱和欺騙」。她還聲稱自己「不知道他是性侵犯者或虐待者」。儘管在2011年，也就是愛潑斯坦因引誘未成年少女發生性關係而被判處18個月監禁並認罪三年後，她曾在一封電郵中告訴他，自己最近在網上曾搜索過他的信息，還開玩笑指對方紀錄不太好。



據英國《衛報》報道，今年1月，美國司法部公布大量有關愛潑斯坦案的文件，其中多位挪威社會高層人士，包括王儲妃梅特瑪麗特和前首相亞格蘭（Thorbjorn Jagland）的名字出現在文件中，事件在挪威引起軒然大波。

在司法部公布的，2011至2014年間的私人電郵往來中，梅特瑪麗特的名字出現近1000次。在一封郵件中，梅特瑪麗特問愛潑斯坦：「一位母親建議用兩個裸體女人扛着衝浪板的圖案作為我15歲兒子的牆紙，這是否不妥？」

2025年12月10日，挪威奧斯陸，挪威王儲哈康（Crown Prince Haakon，左）和王儲妃梅特瑪麗特（Crown Princess Mette-Marit，右）出席諾貝爾和平獎頒獎典禮。（Reuters）

在經歷近兩個月的沈默後，梅特瑪麗特與丈夫王儲哈康（Crown Prince Haakon）接受挪威廣播公司NRK的專訪。

梅特瑪麗特指愛潑斯坦是「一位好友的密友」，2011年她擔任聯合國愛滋病規劃署特使時，經幾位共同好好友介紹下認識了他。

梅特瑪麗特強調，他們之間是只是「友好關係」，並補充說，他「首先是我朋友的朋友」。她否認兩人之間存在任何親密關係。

2025年12月10日，挪威奧斯陸，圖為挪威王儲妃出席2025年度諾貝爾和平獎頒獎儀式。（Getty）

在兩人通信的郵件中，有一封2011年10月的郵件，梅特瑪麗特在郵件中寫道：「收到上一封郵件後，我谷歌了一下你。同意，情況不太妙 :)」。

當被問到這句話是什麼意思時，她說她不知道。

梅特瑪麗特坦承：「我花了很多時間自己試圖弄清楚。我希望我能找到那封郵件的其餘部分，但如果我當時意識到他是虐待者和性侵犯的信息，我就不會發一個笑臉表情了。」

梅特瑪麗特重申：「對我來說，承擔沒有更仔細地核查（愛潑斯坦的）背景的責任至關重要。同時，我也要承擔自己曾被操縱和欺騙的責任。」

2026年2月6日，挪威王儲妃梅特瑪麗特（Mette-Marit，左）發聲明，就她與已故淫媒愛潑斯坦（Jeffrey Epstein，右）之間的關係給挪威王室帶來的困擾道歉，並希望向那些對她失望的人表示歉意。美國司法部近日公布的文件顯示，梅特瑪麗特曾與愛潑斯坦過從甚密，更曾在郵件中指對方「讓她心動」和稱讚他「迷人」。（Getty）

這段訪談是在3月19日拍攝，當天是梅特瑪麗特王儲妃之子霍伊比審判的最後一天。他被控39項罪名，包括四項強姦罪，但他否認所有指控。如果罪名成立，他將面臨七年以上的監禁。王儲妃患有肺纖維化，很可能需要進行肺移植手術。