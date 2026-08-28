挪威國王病逝｜幼年逃難赴美白宮　晚年王室捲醜聞　他民望續高企

挪威王室公布國王哈拉爾五世（King Harald V）8月28日逝世，終年89歲。這位國王生前是歐洲最年長的在世君主，與已故英女王伊利沙白二世（Queen Elizabeth II ）是遠親關係。他出生在二戰前夕，幼年逃難離國赴美國，曾短暫住在白宮，他90年代繼位後受到國民喜愛，即使晚年時期王室陷入醜聞，他的民望依然高企。



挪威國王哈拉爾五世逝世：圖為他1937年時的照片，當時僅9個月大（NTB/via REUTERS）

哈拉爾五世生於1937年，是歐洲「老祖母」、英國維多利亞女王（Queen Victoria）的後裔，他當時是近570年來第一位在挪威出生的王位繼承人。他3歲時二戰爆發，納粹德國入侵挪威，他隨母親、瑪塔王儲妃（Crown Princess Märtha）出逃，先前往中立國瑞典，再赴美國。

在美國時，他曾短暫住在白宮，之後才和母親、姊妹轉到馬里蘭州生活，在美期間，他與家人經常和美國總統羅斯福（Franklin D. Roosevelt）見面。

哈拉爾五世擔任王儲時期的大婚相片，他於1968年結婚（NTB/Arild Hordnes via REUTERS）

他一生熱愛汽車和運動，在繼位前，他作為一名帆船運動員，曾3次參加奧運會，包括1964年東京奧運、1968年墨西哥城奧運及1972年慕尼黑奧運，分別取得第8、第11及第10名。

至1991年，他登基成為挪威國王，路透社形容他受到國民愛戴，常在國家哀痛之際發揮至關重要的安撫作用，2011年，極端分子布雷維克（Anders Behring Breivik）發動連環襲擊槍殺77人，哈拉爾五世發表情感強烈的電視講話安撫國民，講述「自由比恐懼更強大。」在天災過後，他也往往會穿著膠靴和磨損的外套前往災區，慰問民眾。

挪威國王哈拉爾五世：1991年，他登基成為挪威國王（NTB/Bjorn Sigurdson via REUTERS）

他也積極倡導寬容，在2016年一次演講時強調挪威人可以擁有不同的背景、信仰和性取向。76歲時，他實現自己盼望已久的夢想，即在巴西亞馬遜叢林深處，與原住民亞諾馬米人（Yanomami）一起生活4天，睡在吊床上。

挪威國王哈拉爾五世（King Harald V）8月28日逝世，大批民眾在王宮外獻花（Reuters）

在他晚年時，挪威王室捲入醜聞，王儲妃梅特瑪麗特（Crown Princess Mette-Marit）於2026年初因美國司法部公開愛潑斯坦案文件，被揭發與已故美國淫媒愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）有密切電郵來往，為此要公開致歉，王儲妃與前夫的兒子、即王儲繼子荷伊比（Marius Borg Hoiby）更是強姦與家暴罪成，捲起風暴。

雖然如此，哈拉爾五世的民望依然高企，根據二月的民調，他以9.2分（滿分10分）的民望成績，成為最能代表挪威王室的王室成員。