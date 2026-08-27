哈里梅根夫婦結束美國6年生活 已舉家返抵英國 據報無警察在場
撰文：林嘉敏
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英媒報道，英國哈里王子（Prince Harry）和夫人梅根（Meghan Markle）8月26日搭乘私人飛機抵達英國伯明翰國際機場，正式結束長達6年的美國移居生活。報道引述消息人士稱，哈里一家離開機場時，似乎沒有警察在場。
哈里梅根夫婦於2020年初退出王室公務並移居美國，直至上週透露返英計劃，一度引發外界熱議。早前有英媒報道指，哈里王子一家將以非在職王室成員身份生活，並定居倫敦郊外科茲沃爾德（Cotswolds）的私人宅邸，不入住王室。
至於7歲的阿奇（Archie）和5歲的莉莉貝特（Lilibet Diana Mountbatten-Windsor），據報已經在英國的學校註冊入學，將於九月開學。此次搬遷他們僅攜帶寵物狗，飼養的小雞則留在美國。
哈里王子舉家返英後的安全保障安排備受關注，此前其相關安保訴訟曾敗訴，安保許可權被下調。英方表示王室安保機制嚴格合規，但其安保費用、具體執行方案仍未明確。
另外，哈里王子近日表示希望與王室和解，以便有更多時間陪伴正在接受癌症治療的父親。但他與兄嫂依然關係緊張。
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