南美洲四國同意加強關鍵礦產合作　推動全球供應鏈地位

智利、阿根廷、玻利維亞和秘魯四國礦業主管部門官員周五（8月28日）在智利首都聖地亞哥舉行部長級會議並簽署聯合聲明，呼籲加強區域合作，推動關鍵礦產可持續開發、技術交流與投資。共同提升地區在全球關鍵礦產供應鏈中的地位。



新華社報道，四國礦業主管部門官員在聯合聲明中強調，礦業是推動經濟增長、創造就業、培養人力資本和促進社會發展的重要力量。

四國將合作推動關鍵礦產可持續開發，並圍繞地質研究、礦業監管、公共政策和專業人才培養等領域加強交流，探索技術和制度合作機制，鼓勵公私部門共同參與科研與創新項目。

智利經濟和礦業部長馬斯（Daniel Mas）在簽署聲明後說，這是四國建立長期合作的第一步，關係到全球供應鏈的安全與穩定。在能源轉型和人工智能（AI）快速發展的背景下，未來十年全球對關鍵礦產的需求預計將增加四至六倍。他希望礦業供應商、專業人員和勞動者能在地區內流動，推動礦業協同發展，使南美成為可靠、可持續且具競爭力的關鍵礦產供應地區。

圖為2008年3月31日，礦業公司BHP在智利北部銅礦生產的陰極銅片（又稱電解銅片）。 （Reuters）

秘魯能源和礦業部長新野（Guillermo Shinno）說，自然資源的開發必須服務於發展與民生福祉，關鍵礦產應成為創造更高附加值的重要工具。四國將建立互信、加強合作，以建設現代化、一體化、兼顧社會和環境責任的礦業發展模式。

阿根廷、玻利維亞、智利三國形成的南美「鋰三角」是全球鋰（lithium）資源最為富集的地區。與此同時，智利與秘魯都是全球重要的銅生產和出口大國。

銅和鋰兩種關鍵礦產是當前全球能源轉型與高新技術發展不可缺少的重要資源。

本文獲《聯合早報》授權轉載

