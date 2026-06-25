澳洲勞資角力升級　鐵礦石業面臨罷工危機　每日恐蒸發1.5億美元

澳洲資源行業勞資緊張局勢升温，鐵礦石礦山和港口面臨更高罷工風險。礦業巨頭警告，在成本高企和監管負擔加重之際，頻繁的工業行動恐進一步削弱澳洲的投資吸引力。



自澳洲工黨政府2022年通過勞動法改革以來，礦業工會加大了工業行動力度。新法賦予工會跨僱主談判薪資協議的權力，擴大員工提出靈活工作安排的空間，並允許行業範圍內的罷工。

澳洲墨爾本埃索朗福德天然氣廠1號廠房。 （GettyImages）

澳洲統計局數據顯示，2025年第四季度，全國因勞資糾紛損失的工作日數升至2022年以來最高水平。當時，澳洲面臨4%的通脹率，以及過去一年三次加息的壓力，工人爭取加薪和就業保障的訴求也隨之升温。

今年6月，罷工行動一度擾亂Ichthys液化天然氣項目的發貨。這個由日本國際石油開發公司（INPEX）營運的項目，約佔澳洲液化天然氣產量一成，之後資方與工會達成協議。

接下來，全球能源巨頭殼牌（Shell）旗下Prelude浮式液化天然氣設施也將進入薪資談判。如果雙方無法達成新的僱傭協議，工會可向澳洲勞資仲裁機構申請發起罷工，工人最快下個月就能就是否採取工業行動投票。

2019年1月30日，比利時，圖為一個蜆殼（Shell）公司的標誌出現在加油站附近。（Reuters）

格里菲斯大學僱傭關係教授皮茨（David Peetz）說：「看到本區域油氣行業工會取得勝利，會讓許多工人覺得，加入工會確實能帶來改變。」

更受關注的是澳洲鐵礦石出口樞紐黑德蘭港。澳洲礦業巨頭必和必拓（BHP）將於7月7日與工會代表舉行薪資談判。若雙方無法達成協議，工會可能考慮採取協調一致的工業行動。

澳洲鐵礦石巨頭必和必拓（BHP Group）（Reuters）

黑德蘭港也由福德士河（Fortescue）和夏國賢（Hancock）使用，每天運出的鐵礦石價值約1億5000萬美元，顯示一旦出現大規模工業行動，可能對澳洲最大出口收入來源造成嚴重衝擊。

晨星分析師米爾斯（Jon Mills）指出，如果工業行動持續推高薪資，「必和必拓和力拓將繼續儘可能推進自動化」。

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【本文獲《聯合早報》授權轉載。】