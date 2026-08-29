日本評估近畿區域活斷層：6.8級地震概率破五成　暗藏8級強震風險

日本政府地震調查委員會8月28日發布近畿地區活斷層最新長期評估，指出該區域未來30年發生6.8級以上強震的概率為50%至60%。本次評估對象擴大至2府9縣共45條活斷層，高危S級區段從3處增至9處。



評估將近畿劃分為三大區域：在由敦賀灣、兵庫縣淡路島及伊勢灣三地連線圍成的「近畿三角帶」斷層密集，風險最高，該區域地震概率達40%至60%，並涵蓋大阪、京都、神戶等人口密集城市；包含兵庫縣及京都府北部等地的「近畿西北部」區域概率為30%，風險相對低；而紀伊半島區域僅7%，風險最低。

當地時間2016年1月17日，在日本神戶東遊園地公園，民眾點燃竹燈紀念阪神大地震21周年。當日，來自日本各地的民眾在神戶市東遊園地公園舉行紀念活動，悼念阪神大地震遇難者。 1995年1月17日，日本大阪和神戶地區發生7.3級地震，造成6434人死亡，4萬多人受傷。

另外，貫穿敦賀核電站的「浦底-柳瀨山斷層帶」、鄰近1995年阪神大地震震源的「六甲山地南緣-淡路島東岸」區段均獲評S級。委員會強調，雖然大阪市區地下的「上町斷層帶」評級下調，但風險並未解除。

評估還預測，若跨越福井、滋賀、岐阜三縣、全長約127公里的「柳瀨-關原斷層帶」發生連動，或引發8.1至8.3級超大型地震。