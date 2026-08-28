日本北海道大學發生「化骨水」潑濺事故 1男研究生死亡另2人輕傷
撰文：林嘉敏
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日本北海道大學理學部大樓8月27日發生化學品事故，一名男研究生遭俗稱「化骨水」的氫氟酸潑濺後，送醫不治身亡，另有兩名施救學生受輕傷，目前，校方與警方正聯合徹查事故原因。
據日媒報道，事件發生27日上午8時30分左右，校方人員緊急報警「有學生潑灑了化學藥品」，警方及消防部門隨即封鎖大樓進行調查，並進行化學品清理工作。
隨後，北海道大學通報，涉事劇毒物質為腐蝕性極強的氫氟酸，事故造成一名研究生不幸離世，以及兩名參與救援的本科生和研究生輕微受傷，傷者經送醫處置後身體狀況平穩，已順利返家。
同時，校方對該悲劇事故表示痛心，並向遇難家屬表達慰問。
校方稱，此次事故暴露校園安全性漏洞，已聯動相關部門全面排查隱患、追查事故詳細成因，又表示將高度重視此事，後續將對外公布調查進展。
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