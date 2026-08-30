日本福井縣現暴雨　氣象廳向3市發最高級別警報　11萬人接疏散令

日本福井縣8月30日（周日）遭遇強降雨，氣象廳已向福井市、大野市和勝山市發布最高級別5級的大雨特別警報。氣象廳及國土交通省表示，當地極有可能已發生災害，呼籲民眾立即採取措施確保自身安全。消防廳指，截至30日上午8時，福井縣已有96,874戶居民、244,149人接到「緊急安全令」（就地避難）；另有42,374戶居民、111,608人接到「疏散令」。



日本媒體就福井縣發生暴雨的報道：

共同網引述氣象廳報道，不排除向其他市町發布特別警報的可能性。此外，由於福井縣坂井市一座水壩水位上升，存在進行緊急排洪的可能，呼籲民眾密切關注最新資訊。

截至30日上午6時的12小時內，勝山市和坂井市降雨量均超過200毫米，均刷新當地觀測史上的最高紀錄。

據日本氣象協會同日報道，活躍的雨雲籠罩北陸地區及週邊地區，福井縣已發布5級暴雨特別警報。呼籲民眾保持高度警惕，防範災害，直至中午。石川縣和岐阜縣部分地區也有較高的災害風險。