西藏泥石流｜尼泊爾災區缺食水藥物　災民面臨二次災害

尼泊爾與中國西藏邊境8月26日發生恐怖泥石流，至今造成超過670人喪生、2000多人仍下落不明。當局正努力搜索生還者，而一眾災民雖然保住性命，惟災區非常缺乏食水及藥物等日用品，令不少老人家或長期病患者面對另一生存危機。



新加坡《海峽時報》8月30日報道，尼泊爾特里蘇里河（Trishuli River）沿岸一帶遭受今次災害嚴重打擊，一名患糖尿病、高血壓及甲狀腺疾病的女災民Rekha Devi Gosain與家人到特里蘇里醫院附近的臨時營地棲生，她的住所和四間商店在災害中毀於一旦，個人物品和藥物亦遭沖走。

圖為2026年8月30日，尼泊爾特里蘇里地區遭洪水及泥石流夾擊後，有建築物嚴重損毀。（Reuters）

她的兒子Raghubir表示，母親需要定期食藥，惟醫院藥物不足，因此她已經連續三天無法服用相關藥物；而Raghubir的嫂子在營地內臨盆，但醫院無法處理，加上連接首都加德滿都（Kathmandu）的陸路中斷，最終經過多次請求後，才獲安排直升機送對方到首都設備較好的醫院分娩。

圖為2026年8月29日，尼泊爾特里蘇里河（Trishuli River）遭受洪災打擊後，尼泊爾軍方用直升機運送嬰孩等生還者到安全地方。（Reuters）

在特里蘇里地區，與Rekha同病相憐的個案比比皆是，他們除了缺乏藥物，營地內沒有食水亦是一大問題。有災民指出，他們身上沒錢亦缺衣服，鎮內的市集則接近無物可買。

有醫生警告，長期病患者不應被迫停服藥物，但特里蘇里醫院卻愛莫能助，院方的藥劑師坦言，基本藥物不足，再加上互聯網中斷，導致醫院保險計劃無法運作。

圖為2026年8月30日，尼泊爾特里蘇里河（Trishuli River）水位突然上漲，警方呼籲民眾前往較安全地方避難。 （Reuters）

院方官員承認，不少住在附近營地的災民患有高血壓和哮喘等問題，惟醫院無法為他們提供藥物，再加上供應醫院一帶的供水設備毀於洪災，很多人只能被迫飲用可見的水源。在缺乏食水及衛生環境惡劣的情況下，災區人多擠迫的營地或有爆發疾病的二次災害風險。

另外醫院一帶警備不足，不法之徒搶掠情況普遍，導致醫護人員和災民安全受威脅。有災民表示，有醫生進行手術期間遭多名乘坐電單車的蒙面男子擄走，因此當地民眾人心惶惶。