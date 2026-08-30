尼泊爾洪災｜97歲婦奇蹟獲救　搭挖泥機坐鏟斗歸來如勇士｜有片

尼泊爾與中國西藏邊境8月26日發生恐怖泥石流，尼泊爾增至超過670人死亡，兩國合共近3000人失蹤。綜合外媒報道，一名97歲的尼泊爾婦人博哈拉（Guna Maya Bohara）在事發後被困在養老院的廢墟下，當地警方與尼泊爾軍人花了大約四個小時才將她從廢墟中救出來。網上影片可見，全身沾滿泥濘的博哈拉坐在挖泥機的鏟斗，她的親人形容她就像一位凱旋歸來的「戰士」。



97歲的博哈拉在泥石流發生後奇蹟獲救：

綜合英國廣播公司（BBC）與新德里電視台報道，97歲的博哈拉在尼泊爾毀滅性的洪災中成為希望的象徵。一段在網上廣傳的影片可見，滿身泥濘的博哈拉坐在挖泥機的鏟斗裏，與救援人員一同離開事發現場，她疲憊的神情反映她歷盡艱辛才脫險。

據BBC尼泊爾語頻道報道，洪水席捲該地區後，博哈拉被困在她居住的養老院廢墟下。

救援人員抱起97歲的博哈拉：

警方和尼泊爾軍隊花了大約四個小時才將她從廢墟中救出。她的侄孫迪帕克（Dipak Bohara）從首都加德滿都趕來參與救援。

他向BBC表示，博哈拉看起來就像凱旋歸來的「戰士」。他憶述：「我的兄弟和兒子用繩子綁在樹上往前走了一段路。他們說奶奶還活着，但其他人似乎都遇難了。」

這幅畫面如今已傳遍救援現場之外。一位97歲的老婦人坐在挖泥機的鏟鬥，從廢墟歸來的景象，已成為這場災難最具代表性的畫面之一。

博哈拉目前正在醫院接受治療。據《巴黎人報》引述《泰晤士報》報道，她無法解釋自己是如何倖免於難。