俄軍襲烏武器庫釀37人死亡 澤連斯基斥官員疏忽已展開調查
撰文：張涵語
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俄羅斯無人機8月28日（周五）襲擊基輔郊區一處居民區附近的烏克蘭軍事武器庫，造成37人死亡，近400人被疏散。烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）隨後表示，該武器庫「絕對不應該設在那裏」，並已啟動刑事訴訟，對官員的嚴重疏忽展開調查。
英國廣播公司（BBC）報道，俄羅斯國防部在一份聲明中表示，其部隊襲擊位於烏克蘭首都以西米拉村的一處「彈藥庫」，該彈藥庫存放着「FP-1/FP-2遠程無人機的組件及發射助推器」。
周五晚間的攻擊導致炮彈、地雷和無人機相繼被引爆，引發的爆炸波及附近建築物，包括一間照護長者及身心障礙者的安養中心。澤連斯基表示，在米拉村儲存爆炸物的決定「絕對不可接受」，並補充說，「已就官員玩忽職守的指控展開刑事訴訟。」
烏克蘭總檢察長辦公室表示，正在審查米拉村居民大樓附近「放置和儲存爆炸物和材料的合法性」，並將對「做出相關決定的官員的行為」進行調查。
烏克蘭總理科列茨基指，「在（俄羅斯）全面入侵的第五年，一再犯同樣的錯誤是犯罪性的疏忽職守。所有責任人，無一例外，都必須受到嚴厲懲罰，以確保此類事件不再發生。」
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