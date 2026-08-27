據報歐盟多國促重啟凍結俄羅斯資產計劃　為烏克蘭提供資金

英媒8月27日報道，瑞典、荷蘭、西班牙和波蘭在內的歐盟成員國敦促歐盟委員會重啟凍結俄羅斯資產的計劃，為烏克蘭提供資金。歐盟去年12月曾試圖推動類似的計劃，但遭到相關資產存放地—比利時的阻撓。



英媒引述四名消息人士稱，多個歐盟成員國27日聯合致函歐委會，呼籲重啟有關凍結俄羅斯資產計劃的工作，並明確尋求有關替代法律和技術框架方面的任何進展，以化解比利時否決方案引發的僵局。

這張攝於2025年12月19日的照片中，可以看到總部位於布魯塞爾的歐洲清算銀行（Euroclear）。（Getty）

大部份相關俄羅斯資產存放在總部位於比利時布魯塞爾的歐洲清算銀行（Euroclear），由於比利時擔心俄方會採法律行動報復，使前者最終不得不承擔資產償還的責任，所以一直反對凍結俄羅斯資產。

報道指，歐盟各國去年12月同意努力設立一項將凍結俄資產轉為供烏克蘭「賠償貸款」的條款，但此後未再進行任何溝通。因此，歐盟成員國現在要求有關方提交進展報告。

2025年7月16日，比利時布魯塞爾，歐盟旗幟在歐盟委員會總部外飄揚。（Reuters）

然而，一名了解討論情況的官員表示，歐盟內部目前還沒有人提出一項新的提案，去避免去年12月時已存在的政治障礙。另一名知情人士則坦言：「自從上次的爭論和災難之後，情況沒有任何改變。」