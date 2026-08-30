白宮提詞機操作員內幕下注遭調查　被罰逾6萬美元及交出非法所得

白宮一名長期負責操作提詞機的職員涉嫌利用事先掌握美國總統特朗普（Donald Trump）演說內容的內部資訊，在網上平台下注有關總統演說內容的賭盤，獲利逾10萬美元（約78萬港元），遭聯邦監管機關調查。目前該名職員已被罰6.5萬美元（約51萬港元），並要求交出非法所得。



美國商品期貨交易委員會（CFTC）8月28日（周五）發布的新聞稿稱，佩雷斯（Gabriel Perez）非法利用其在為總統工作期間收集的「重大非公開信息」，在Kalshi平台上下注以謀取個人利益。

圖為佩雷斯（Gabriel Perez）（右）（Reuters）

CFTC已命令佩雷斯「交出其非法所得」，總計逾10.7萬美元，並支付6.5萬美元的民事罰款。他還被禁止交易三年。

CFTC表示，由於佩雷斯在調查期間積極配合，當局決定大幅降低其罰金。英國《衛報》引述白宮記錄指，佩雷斯年薪達175,000美元（約137萬港元）。

調查人員此前發現，佩雷斯在3個月時間內，利用與特朗普演說內容相關的資訊在賭盤下注10逾次，包括2025年12月的全國演說、2026年1月在達沃斯論壇的演說等。CFTC稱佩雷斯已不在白宮任職，但尚不清楚佩雷斯是主動辭職還是被解僱。