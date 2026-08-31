泰國女進男模店消費$1.4萬逃單　遭經理強制剃光頭「找數」

泰國曼谷一家男模酒吧因強制為女客剃頭抵債引發軒然大波，一名年輕女子於8月25日持偽造身分證件進場消費，結帳時無力支付高達6萬泰銖（約1.4萬港元）的帳單，隨後遭酒吧經理強行剃光頭髮。



社會活動人士查利達（Chalida Phalamat）於8月27日透過TikTok曝光相關影片，曝光酒吧經理用電動剪髮刀剃頭後將女子送往警局的過程，酒吧聲稱該女客過去曾多次逃單，且涉嫌霸王消費，經理隨後強迫女子簽署協議，同意以3千泰銖的價格出售頭髮，該筆費用將從未支付的酒水與服務費中扣除，酒吧方面宣稱剃下的頭髮已交由員工捐贈，但未說明捐贈對象。

泰國一年輕女子持偽造身分證件進場消費，結帳時無力支付帳單，遭酒吧經理強行剃光頭髮。（Tiktok@ต้นอ้อ เป็นหนึ่ง）

查利達質疑酒吧的做法，指出在脅迫情境下簽署的合約難以代表受害者的真實意願。她強調業者應當尋求法律途徑報警，而非採取私刑手段。查利達也指出，受害女子在被電動剪髮刀剃光前已被用剪刀剪成短髮，批評酒吧行為顯然缺乏合理性。此外，她呼籲當局關注女子的年齡、是否未成年或患有精神疾病等問題。

泰女光顧男模酒吧欠6萬銖 遭強剃光頭扣數▼▼▼

受害女子的母親出面駁斥酒吧的說法，聲稱女兒曾主動提出分期付款方案遭拒。其母更指控女兒身上帶有明顯瘀傷，懷疑曾遭受肢體暴力，已決定帶女兒前往警局報案，要求警方徹查真相。曼谷警方已介入調查此案。

網路上對酒吧的做法引發熱烈討論，網友各執一詞。酒吧最終扛不住輿論壓力，透過查利達向社會大眾道歉，解釋該名經理當時情緒失控才會衝動行事。酒吧表示預計聯繫女子的家屬，洽談後續賠償事宜。

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