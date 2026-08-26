有片│飛機延誤！名牌袋港婦大鬧機場:什麼叫不行？　職員做法獲讚

飛機因事延誤，卻向地勤人員發泄？社交平台Threads流傳1段在台灣桃園機場拍攝的影片，指台灣航空公司星宇航空一班飛往香港的客機，因機件故障需要檢查而延誤。然而有1名據指是香港人、揹名牌斜孭袋的女子，不斷責罵地勤女職員，並要求「上級」出來向她解釋，聲言「這又不是香港的……什麼叫不行、沒有啊？」，其間地勤女職員一直耐心解釋，保持專業。目擊者透露，最終女子如願與高層人員對話，「罵了很久」，更揚言要投訴相關地勤人員。



事件引來台灣及香港網民熱議，紛紛批評女子離譜，「好丟香港人的臉」、「野蠻大媽」、「你問香港嘅服務性行業，邊個地方嘅客最麻煩，答案：香港人」、「我們香港人也看不下去」。也有網民讚地勤女職員「EQ（情緒智商）高」，「辛苦台灣地勤小姐」。



台灣航空公司星宇航空一班飛往香港客機，因機件故障需要檢查而延誤，有手持特區護照的女子不斷責罵地勤女職員。（Threads@mmmmi_）

飛機機件故障延誤！港女狂罵女地勤 要求高層交代

「自己家人請認領！」有網民於8月23日在Threads發布影片及相片，指台灣航空公司星宇航空一班飛往香港客機，因機件故障需要檢查而延誤，其間有1名女子不斷責罵地勤女職員，並要求「上級」出來向她解釋，「飛機delay很常見！ 完全看不起人說要高層跟她對話！飛機檢查清楚，不是好事嗎？」

影片拍攝於台灣桃園機場。

【影片直擊】港媽怒斥：什麼叫不行？ 女地勤高EQ應對

影片長18秒，看到現場為台灣桃園機場。1名身穿黑色上衣、手持特區護照、揹名牌斜孭袋女子，正在不斷責罵地勤女職員，「這又不是香港的……你說找不到『上級』跟我說話，沒有理由吧？什麼叫不行、沒有啊？」，且面露不悅表情，地勤女職員則一直冷靜解釋。

1名身穿黑色上衣、手持特區護照、揹名牌斜孭袋女子，正在不斷責罵地勤女職員，稱要跟上級哾話。（Threads@mmmmi_）

女子不斷責罵地勤女職員，表示「這又不是香港的……你說找不到『上級』跟我說話，沒有理由吧？什麼叫不行、沒有啊？」。（Threads@mmmmi_）

女子不斷責罵地勤女職員，表示「這又不是香港的……你說找不到『上級』跟我說話，沒有理由吧？什麼叫不行、沒有啊？」。（Threads@mmmmi_）

港女與高層對話 目擊者： 她罵了很久

樓主透露，該女子最終成功與高層對話，「最後她有跟高層對話到！ 她罵了很久！」。不過樓主同時指出，航班延誤後，星宇航空已即時向受影響乘客派發食物，認為做法已「非常恰當」。

女子不斷責罵地勤女職員，表示「這又不是香港的……你說找不到『上級』跟我說話，沒有理由吧？什麼叫不行、沒有啊？」。（Threads@mmmmi_）

揚言「一定要投訴地勤人員」

另有目擊者於帖文留言，同樣讚揚地勤人員處理得宜，「我也在，職員處理很好啊。當時boarding是1630左右1640，其實地勤可能還在確認發生什麼事情，未必能立刻回應很正常。然後最後其實delay到1745左右就boarding （修理引擎）。然後中間有派飲料花生」。他又透露，相關女子之後揚言「一定要投訴這個地勤人員」，「然後說什麼星宇是高級航空公司，跟她（涉事女地勤）上司說要看她寫的report之類」。

目擊者讚揚地勤人員處理得宜。（Threads@mmmmi_）

網民批離譜 讚女地勤做得好

台灣及香港網民紛紛批評女子離譜：

「接受不了delay就自己游回去，游泳的時間可以自己控制的吧」



「好丟香港人的臉」



「誰的媽媽啊，麻煩帶回家好嗎，在這邊發什麼癲，不爽不要搭，丟臉港仔」



「你問香港嘅服務性行業，邊個地方嘅客最麻煩，答案：香港人」



「服務業做久了真的對香港人好感度非常低，當然還是有遇過好客人，但多半遇到的都……」



「對不起，她真的丟人，我們香港人也看不下去，她跟主流香港人是不同的」



也有不少網民讚揚涉事女地勤「EQ高」：

「這個工作太辛苦了吧」



「辛苦台灣地勤小姐」



（Threads@mmmmi_）