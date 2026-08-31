北約加強北極地區軍事部署　拉夫羅夫：對俄羅斯構成「直接威脅」

俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）8月30日表示，北約組織（NATO）成員國因俄烏戰爭加強在北極的軍事部署，俄羅斯視相關活動為直接安全威脅。



路透社報道，北約於2月啟動一項名為「北極哨兵」（Arctic Sentry）的任務，旨在強化極北地區軍事存在。此舉是在北約與俄羅斯關係緊張，加上美國總統特朗普（Donald Trump）積極推動取得格陵蘭的雙重背景下推出，突顯北約對北極地區的關注日益升高。

莫斯科此前已對「北極哨兵」表達抗議，拉夫羅夫曾表示，俄羅斯視北約在當地的軍演「具侵略性」。他指：「這類在極北地區的軍事活動，對俄羅斯安全構成直接威脅，可能引發武裝對峙並帶來災難性後果，風險正在升高。」

2026年7月8日，土耳其安卡拉，圖為北約領導人在峰會閉幕時合照。（Reuters）

俄羅斯在北極擁有最大規模的軍事存在與最完善的基礎設施。近年，中國也開始在這個礦產資源豐富的地區增加活動，且多半是與莫斯科合作進行。挪威本月增添一支近期成立、總部設於北極的部隊，這是繼俄羅斯2022年發動烏克蘭戰爭後，北約成員國強化防禦部署的最新措施。