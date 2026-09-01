紐約時代廣場持刀襲擊案1死　女子持雙刀與警對峙後遭擊斃｜有片

美國紐約時代廣場（又譯時報廣場）8月31日發生隨機持刀襲擊案，涉案49歲女疑犯持刀襲擊兩人後，一度與警員對峙，最終被警方擊斃。其中一名女受害者送院後不治，另一名男傷者目前情況穩定。



美國全國廣播公司（NBC）及《紐約時報》報道，這兩宗攻擊事件發生在31日下午，有目擊者見到疑犯從紅色購物袋中取出兩把刀，接近該女受害者後一刀刺進其肚子；疑犯其後再對另一人施襲，刺傷正與妻子一起等過馬路的男受害者。

警方表示，兩宗傷人事件僅相隔20秒。疑犯隨後持刀與警方對峙，威脅要殺死警員並向他們逼近。警員一度使用電槍，但未能制服前者，隨後開槍將其擊斃。

據社交媒體廣傳的影片，疑犯行兇後雙手各持一把刀，與站在她周圍約3米的警察對峙。她在聽到警員將使用電槍的警告後，揮舞手臂逼近警員。警員最終先後使用電槍與手槍，將疑犯擊倒。

警方透露，疑犯沒有犯罪紀錄，但在精神健康方面有病史記錄。