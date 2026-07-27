因店員上班被EX砍死停業5個月　東京池袋寶可夢中心8.24恢復營業

日本東京豐島區東池袋陽光城（Sunshine City）寶可夢中心（Pokémon Center）Mega Tokyo發生女店員遭前男友在店內刺殺然後兇手自刎雙雙身亡的事件之後，即於隔日起一直停止營業至今。7月27日，寶可夢中心網站公布，8月24日Mega Tokyo將重新恢復營業。



事發於3月26日晚上約7時20分，陽光城寶可夢中心一間銷售熱門遊戲「寶可夢」週邊商品的商店裏，臨近打烊時突然響起尖叫聲。

當時21歲的女店員春川萌衣被兇手廣川大起用刀刺傷，春川萌衣被刺後當場倒地，衣服上沾滿鮮血，廣川隨後刺傷自己的頸部，也倒在地上。顧客們四散奔逃，店內一片混亂。儘管兩人均被迅速送往醫院，惟情況危急，最終均傷重身亡。

日本媒體就池袋持刀殺人案的報道：

日本警方隨後調查指，廣川是春川前男友，2025年12月曾因跟蹤和騷擾女死者被捕，後來被釋放。廣川大起隨後於今年1月30日被簡易起訴並獲得釋放，警視廳其後已對其發出限制令等措施。春川萌衣據報事發時已前往朋友家暫住，並暫停兼職工作。