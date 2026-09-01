日本放寬加班時數限制促經濟增長　遭批重回「工作狂」文化

日本將於星期二（9月1日）起放寬加班時間監管，政府稱此舉旨在促進經濟增長，但也有批評認為，這可能使日本重新邁向根深蒂固的「工作狂」職場文化。



法新社報道，日本首相高市早苗領導的政府今年7月通過增長戰略，要求修改現行工時監管。

新規某種程度上回應了部分缺工嚴重的行業希望推行更靈活用工安排的訴求。

據日本厚生勞動省的數據，約四成日本企業目前依據勞資協議，法律上可允許員工每月加班最多100小時。但此前監管部門仍建議企業將每月加班時間控制在45小時以內，這一指導意見實際上被視同監管要求。

2026年6月26日，日本東京，圖為高市早苗在首相官邸與國際原子能機構總幹事格羅西（不在圖中）會談。（Reuters）

一名厚勞省官員說，這是因為超過45小時可能增加「過勞死」風險。

新規實施後，勞動基準監督署將不再要求企業遵守每月45小時的加班上限指導。

日本商工會議所5月一項調查顯示，相關壓力限制了約兩成中小企業的經商活動，特別是在建築、運輸和酒店等人力短缺的行業。

不過，工會組織批評這是政策倒退。日本全國工會總聯合會在一份聲明中說：「這背離並廢止了敦促企業縮短工時的政策，這種轉變是不可接受的。」

厚勞省則強調，將繼續監督企業採取措施保護員工健康；若發現過度勞動可能引發健康風險，仍會提供必要指導。

本文獲《聯合早報》授權轉載

