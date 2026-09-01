壽司郎10月進軍紐約時代廣場　每碟價錢勁升至港元39蚊起跳

深受感人喜愛的日本連鎖迴轉壽司餐廳壽司郎（Sushiro，日文：スシロー），其母公司Food & Life Companies 8月31日宣布，將在今年10月，於紐約市中心時代廣場附近開設其在美國的首間分店，壽司價格將從每盤5美元（約39港元）起跳。壽司郎日本分店每碟壽司的最低價格約為120日圓（約6港元），而香港分店的最低價格一般是每碟壽司12港元左右。



朝日新聞報道，壽司郎在紐約的分店將提供售價5美元（39港元）的吞拿魚（兩片）和售價10美元（約78港元）的優質肥吞拿魚（大腩）。

此外，紐約分店還將提供限時供應的食品，例如售價14美元（約110港元）的「吞拿魚捲」。顧客可透過每張餐桌上的電子顯示器點餐，餐廳還設有私人空間。

據報道，壽司郎的海外分店主要分布在亞洲，包括中國、香港和新加坡；這次是其首次進軍美國市場，主打迴轉壽司。

8月31日，Food & Life Companies行政總裁山本雅啓解釋了定價策略，他表示：「我們之所以選擇這個價格，是希望在保持產品正宗品質的同時，盡可能提供最合理的價格。」他還表示，「希望這間新店能夠成為一個向世界傳播信息的平台。」