英國前首相施紀賢宣布辭任議員　結束11年國會生涯

今年7月辭去英國工黨黨魁職務的前首相施紀賢（Keir Starmer），周二（9月1日）宣布將辭去下議院議員職務，結束11年國會生涯，專注於「國際事務」。



施紀賢對自己代表的倫敦霍爾本與聖潘克勒斯（Holborn and St Pancras）選區地方報章《Camden New Journal》表示，自己在辭任工黨黨魁後經過一番思考，認為現在是時候「交棒給繼任者」，專注在包括國防、安全、貿易和技術在內的國際事務上。

他表示，在下議院代表該選區是「莫大的榮幸與殊榮（huge honour and privilege）」。霍爾本與聖潘克勒斯選區為工黨票倉，報道指，施紀賢已經向工黨通報這一決定。此舉將引發該選區補選。

圖為2026年7月16日，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）與到訪基輔的英國首相施紀賢（Keir Starmer）會面。（Reuters）

施紀賢今年6月在工黨內部壓力下宣布辭去黨魁，並於7月正式卸任首相，由前曼徹斯特市長貝安德（Andy Burnham）繼位。據英國廣播公司報道，外界當時揣測他可能離開國會，惟施紀賢本人稱將留任議員至下次大選。

卸任首相後迅速辭去議員職位並非毫無先例，但近年來幾位首相多在辭職後繼續留任國會一段時間。當中，保守黨前首相辛偉誠在下台後留任國會2年，卓慧思則留任至2024年在選舉中輸給工黨候選人，工黨前首相文翠珊則在卸任後留任國會長達5年。不過約翰遜（Boris Johnson）和卡梅倫（David Cameron）則均在離開唐寧街不久後辭去議員職務。