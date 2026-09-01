美國據報或反對英國對福克蘭群島主權　特朗普暗示正審視相關立場

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）8月31日暗示，他正重新審視美國在福克蘭群島（Falkland Islands，阿根廷稱馬爾維納斯群島）主權問題上的立場。英媒此前報道，華府可能會反對英國對該群島的主權。



路透社31日報道，特朗普在白宮被記者問到福克蘭群島問題時，未有作出明確回應，但他暗示道：「我總是會重新審視每一個立場，這只是眾多立場中的其中一項。」

2022年11月15日，福克蘭群島，圖為紀念福克蘭群島戰事結束40年的旗幟被懸掛在墻上。（Getty）

阿根廷對福克蘭群島有主權聲索，並於1982年一度發動入侵，但最後英方重新控制該島。當地民眾在2013年的公投中選擇繼續歸屬英國海外領土，但其主權爭議至今仍未獲解決。

據英國《衛報》，美國官方目前對福克蘭群島主權歸屬議題保持中立，但實際上承認英國對相關領土的管理權。

2026年8月31日，美國總統特朗普（Donald Trump）在華盛頓特區白宮橢圓形辦公室準備發表演說。（Reuters）

報道分析，特朗普的言論是迄今為止最明確的跡象，表明美方準備利用福克蘭群島主權爭端作為籌碼，向英國貝安德（Andy Burnham）政府施壓，要求其增加國防開支和對北約的貢獻。

事實上，關於美國或改變對福克蘭群島主權問題立場的猜測已持續數月。據英媒，美國在4月的一封內部電郵曾提到，或審視對福克蘭群島的立場。一名美國官員上週也告訴《每日電訊報》，指如果英國未能履行其提高國防開支承諾，美方可能會改變立場。