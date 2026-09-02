美林肯號逾280日航行終停靠泰國休整5天　芭堤雅禁士兵進入紅燈區

早前傳出問題多多的美國海軍航空母艦林肯號（USS Abraham Lincoln）在海上連續航行超過280天後，9月2日終停靠泰國芭堤雅海灘度假勝地附近，約5,000名水兵及海軍陸戰隊員會上岸休息5天和補給。美軍第三航艦打擊群指揮官Robert Loughran少將表示，靠泊林查班港（Laem Chabang）為官兵提供了充分休息與調養的機會。不過，以夜生活聞名的芭堤雅，則將禁止美國士兵進入紅燈區。



在海上執勤長達9個月的美國核動力航空母艦「林肯號」，於週三抵達泰國進行休整。艦上約5000名官兵將前往度假勝地芭達雅放鬆，這是該艦出海執勤286天以來首度靠港。

2026年9月2日，美國海軍航空母艦林肯號（USS Abraham Lincoln）結束中東長期部署，停靠泰國進行休整。圖為艦上人員及戰機。（Reuters）

林肯號於2025年11月離開加州前往南海執行任務，其後在美以對伊朗展開軍事行動前被調派往中東。任務期間，該艦相繼傳出水管和馬桶故障、糧食短缺以及約5000名官兵心理健康危機等生活環境惡化問題，甚至出現有水兵試圖跳海事件。美軍對此作出否認，之後將林肯號由中東調回美國。

綜合外媒報導，一名在的黎波里號服役的女兵寄照片給家人，畫面顯示餐盤內僅有一小份碎肉絲與粟米餅。類似情況也出現在林肯號，士兵分享的午餐僅有水煮胡蘿蔔、乾肉餅與加工肉片。（X@sentdefender）

芭堤雅市長波拉瑪斯（Poramase Ngampiches）表示，航母停靠林查班港後，水兵將乘坐巴士分批前往芭堤雅。波拉瑪斯補充，市政府已安排接駁巴士並加強安全維護，確保消費價格合理，同時禁止官兵從事水上摩托車等水上運動，並嚴禁利用泰國寬鬆的大麻法規。

另外，泰國地方政府動員600人加強保安及提供支援，警方在軍艦到埗前掃黃，拘捕逾40人。