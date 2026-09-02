美林肯號逾280日航行終停靠泰國休整5天 芭堤雅禁士兵進入紅燈區
撰文：張涵語
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早前傳出問題多多的美國海軍航空母艦林肯號（USS Abraham Lincoln）在海上連續航行超過280天後，9月2日終停靠泰國芭堤雅海灘度假勝地附近，約5,000名水兵及海軍陸戰隊員會上岸休息5天和補給。美軍第三航艦打擊群指揮官Robert Loughran少將表示，靠泊林查班港（Laem Chabang）為官兵提供了充分休息與調養的機會。不過，以夜生活聞名的芭堤雅，則將禁止美國士兵進入紅燈區。
在海上執勤長達9個月的美國核動力航空母艦「林肯號」，於週三抵達泰國進行休整。艦上約5000名官兵將前往度假勝地芭達雅放鬆，這是該艦出海執勤286天以來首度靠港。
林肯號於2025年11月離開加州前往南海執行任務，其後在美以對伊朗展開軍事行動前被調派往中東。任務期間，該艦相繼傳出水管和馬桶故障、糧食短缺以及約5000名官兵心理健康危機等生活環境惡化問題，甚至出現有水兵試圖跳海事件。美軍對此作出否認，之後將林肯號由中東調回美國。
芭堤雅市長波拉瑪斯（Poramase Ngampiches）表示，航母停靠林查班港後，水兵將乘坐巴士分批前往芭堤雅。波拉瑪斯補充，市政府已安排接駁巴士並加強安全維護，確保消費價格合理，同時禁止官兵從事水上摩托車等水上運動，並嚴禁利用泰國寬鬆的大麻法規。
另外，泰國地方政府動員600人加強保安及提供支援，警方在軍艦到埗前掃黃，拘捕逾40人。
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