美媒：林肯號跳海水兵被指「裝病」逃避職責　面臨紀律處分

美媒MS NOW報道，一名8月在美國海軍航空母艦林肯號（USS Abraham Lincoln）上服役的水兵因精神健康問題跳海輕生未遂，被指「裝病」逃避職責及「擅離職守」，面臨嚴厲紀律處分。



林肯號因伊朗戰爭爆發而駐守中東海域長達9月，創下紀錄，引發外界對船員精神健康的憂慮。早前一名曾跳海輕生的水兵據報面臨軍方紀律處分，他被指違反《統一軍事司法法典》（Uniform Code of Military Justice）中的第83條與第86條，分別涉及「裝病或故意傷害自己以逃避職務」及「擅離職守」。

報道指，該水兵在服役期間曾多次請求精神健康方面的支援及申請陪產假，卻被置之不理。水兵於8月3日試圖跳海，8月13日返回聖地亞哥在後當地海軍醫療中心住了五天，期間並未獲得心理輔導或治療，並被告知出院後需立即返回工作崗位。

圖為2026年3月3日，美海航空母艦「林肯號」（USS Abraham Lincoln）於一處未公開的地點航行，以支援針對伊朗的軍事行動。（U.S. Navy/Handout via REUTERS）

水兵的妻子表示：「我認為他們這樣做簡直瘋了，這些人需要精神健康方面的幫助。這不但沒能幫助他們，反而給他們帶來了更大的壓力。」

與此同時，國防部長赫格塞思（Pete Hegseth）則被指因士兵其他違規行為具有娛樂效果，而兩次赦免違規飛行。

南卡羅來納州早前有國民警衛隊飛行員在一次海灘集會上以異常低的高度飛行。飛機降落後，相關軍官隨即因潛在違反安全規定行為接獲停職通知，等待調查。儘管此類事件通常由軍方官員負責處理，但赫格塞思卻一反常態親自介入，叫停了調查並撤銷停職處分。

2026年7月15日，美國賓夕法尼亞州，圖為赫格塞思在會議上發表講話。（Reuters）

同月，海軍藍天使飛行表演隊亦有一架噴射機低空飛行，驚擾佛州海灘遊客。赫格塞思非但沒有強調軍事紀律，反而對這起事件大加讚揚，甚至在數週後仍持續以此開玩笑。

曾任海軍飛行員的政治評論家坦內希爾（Brynn Tannehill）最近在《大西洋月刊》上撰文指出，國防部長向軍人傳遞了一個危險的信息：「只要你的所作所為看起來很酷，而且能娛樂大眾，你就可以違反飛行規則而不受懲罰。」