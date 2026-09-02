中美元首峰會前夕　日媒：高市早苗冀早一步安排與特朗普會面

《日經亞洲》9月2日報道，中美元首在下半年將有三次機會舉行會面，鑒於中美關係將影響日本的安全與經濟政策，首相高市早苗希望在其中一次習特會前可以與美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）進行會晤。一位日本高級官員證實，兩國外交官正努力安排高層會談，這位官員表示「在美中峰會前會面對他們（日本）來說是有益的。」



報道指，中美元首下半年會晤分別為：習近平將於9月下旬進行的訪美，以及年底分別在深圳和佛羅里達舉行的APEC和G20峰會。

2026年3月19日，美國總統特朗普（Donald Trump）在白宮橢圓形辦公室會見日本首相高市早苗。（Reuters）

而美中關係的緩和，可能會改變高市早苗制定安全和經濟政策的前提假設，由此產生的任何協議都可能影響日本。因此東京方面要求盡快與華盛頓協調的呼聲日益高漲。

2026年3月19日，美國總統特朗普（Donald Trump）在白宮橢圓形辦公室會見日本首相高市早苗。（Reuters）

日本尤其擔心美國在關稅、先進技術或供應鏈等議題上達成協議時，不顧東京的利益。而特朗普很可能急於在11月的中期選舉前向選民展示一些政績，而這些成果未必符合日本的意願。自高市早苗3月在美國與特朗普會晤以來，兩位領導人僅在G7峰會上有過一次面對面的會談。