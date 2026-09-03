菲律賓雨災多區水浸　記者直播之際背後途人開心玩水成對比｜有片

菲律賓8月受熱帶氣旋及西南季風影響，多區暴雨引發洪水及山泥傾瀉，逾910萬人受災。菲律賓電視台記者Jille Sebandal在水浸街道上直播，她嚴肅報道之際，身後途人則開心地涉水走動、嬉戲打鬧，片段引發關注。



在菲律賓Bilyonaryo新聞頻道8月29日播出的報道中，記者Jille Sebandal在甲米地省巴科奧市直播，歷時約一分鐘，其間多名途人接連入鏡，在水中追逐玩鬧、互潑水花，與在鏡頭前嚴肅報道的Jille Sebandal形成強烈對比。

片段在網絡熱傳後，Jille Sebandal發文稱，她當時專注聆聽導播指令，重看預覽片段時才發現背後情況，直播後還與該些途人合照。

2026年9月2日，菲律賓播報的電視新聞直播記錄到記者Jille Sebandal嚴肅報道之際，身後積水街道上，路人開心地玩水，記者表示直播結束後有和他們一起合照。（X@Jille Sebandal）

菲律賓頻頻受惡劣天氣影響，在部份地區更造成傷亡，據菲國家減災管理委員會截至9月1日統計，自8月1日以來累計死亡人數升至34人，另有3人失蹤、19人受傷，受災人口逾910萬。