菲律賓雨災多區水浸 記者直播之際背後途人開心玩水成對比｜有片
撰文：韓學敏
出版：更新：
菲律賓8月受熱帶氣旋及西南季風影響，多區暴雨引發洪水及山泥傾瀉，逾910萬人受災。菲律賓電視台記者Jille Sebandal在水浸街道上直播，她嚴肅報道之際，身後途人則開心地涉水走動、嬉戲打鬧，片段引發關注。
在菲律賓Bilyonaryo新聞頻道8月29日播出的報道中，記者Jille Sebandal在甲米地省巴科奧市直播，歷時約一分鐘，其間多名途人接連入鏡，在水中追逐玩鬧、互潑水花，與在鏡頭前嚴肅報道的Jille Sebandal形成強烈對比。
片段在網絡熱傳後，Jille Sebandal發文稱，她當時專注聆聽導播指令，重看預覽片段時才發現背後情況，直播後還與該些途人合照。
菲律賓頻頻受惡劣天氣影響，在部份地區更造成傷亡，據菲國家減災管理委員會截至9月1日統計，自8月1日以來累計死亡人數升至34人，另有3人失蹤、19人受傷，受災人口逾910萬。
美軍演練1小時快速部署防空雷達 料協助菲律賓監控中國軍事動向《環球時報》：菲律賓拉攏域外國家攪局南海 解放軍全程跟監警戒解放軍：菲律賓3架小型飛機非法闖黃岩島領空 南部戰區依法警告菲律賓南部三寶顏市校園槍擊1死 疑兇網上直播開槍後自殺