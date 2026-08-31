美軍演練1小時快速部署防空雷達　料協助菲律賓監控中國軍事動向

【軍事】據美國海軍學會新聞網（USNI News）8月27日報道，美國海軍陸戰隊正開展向菲律賓部署雷達的訓練，以「支援菲律賓國防現代化」。



報道稱，本月早些時候美國海軍陸戰隊在菲律賓一處「保密地點」進行了AN/TPS-80機動式雷達的部署演練，海軍陸戰隊發言人麥克肯齊馬格魯姆（MacKenzie Margroum）上尉表示，此次訓練的重點是防空雷達的快速部署，能夠快速調整和重新部署相關作戰能力並持續支持指揮控制，有助於打造一支「更具機動性和快速響應能力並與菲律賓盟友協同作戰的部隊」。

上述演練發生在8月17日，作為美國與菲律賓海軍陸戰隊之間「群島沿海防禦連續行動」（Archipelagic Costal Defense Continuum）系列訓練的一部分。

AN/TPS-80是一款由諾斯羅普格魯曼公司（Northrop Grumman）研製生產的機動式有源相控陣雷達，又稱「地面／空中任務嚮導雷達」（G/ATOR），雷達天線安裝在無動力的牽引式拖車上，能使用C-130運輸機裝載或者重型直升機吊掛的方式進行機動部署，其部署展開時間僅需一小時，是美國海軍陸戰隊在未來對空和導彈防禦領域的重點裝備之一。

該雷達用於替換一系列冷戰時期的相關系統，為美國海軍陸戰隊提供空中監視與交通管制、反炮兵和防空探測能力，自2018年首次部署以來，已經在第一島鏈的多處地點使用。



報道提到，8月17日的訓練出發地是蘇比克灣國際機場，該機場曾是美軍在菲的主要軍事基地之一，而在此之後也一直被用作美軍向菲律賓運送裝備展開演習等活動的主要運輸通道，從此處出發可通過空運和海運的形式將裝備快速部署至東南亞群島的各處地點，周邊還有KBR和V2X等民間承包商支持下建立的新部署據點。

美國諾斯羅普格魯曼公司生產的AN/TPS-80 G/ATOR。（X@northropgrumman）

美軍部署在日本的AN/TPS-80機動式雷達▼▼▼

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在今年4月的「肩並肩-2026」美菲聯合演習當中，美國海軍陸戰隊第3航空聯隊的指揮官還視察了空中指揮和控制分隊在呂宋島「某個未指明地點」操作的G/ATOR系統。

報道認為，由於菲律賓自身缺乏能夠覆蓋其群島國土的現代化防空系統，美國部署的這些雷達將幫助菲當局監控「中國在周邊的行動」，比如針對中國在南海，特別是黃岩島方向維權任務時出動的巡邏和作戰飛機。

馬格魯姆稱，除了雷達系統本身外，該訓練主要着眼於如何將雷達機動、部署和整合到分佈式作戰力量體系當中，以消除障礙、提高協同作戰能力，確保美國海軍陸戰隊東南亞輪換部隊（MRF-SEA）能夠拿出一支隨時按需與菲律賓盟友聯合作戰的部隊。

近年來，美國在菲軍事存在日益增強，多次向菲部署攻擊性武器和先進裝備。

2024年4月美菲「盾牌-24」演習期間，美國向菲律賓空運了一套「堤豐」（Typhon）導彈發射系統，這是美國首次向菲律賓部署中程陸攻導彈系統；



2025年傳出的幾則消息又顯示，美國計劃在菲律賓租賃廠房建立大規模裝備庫以及彈藥廠；



到了今年，美國海軍還決定擴大在菲規劃的軍用燃料庫規模，以便為一二島鏈之間活動的美軍艦艇提供補給和休整，該計劃的選址在菲律賓前總統羅德里戈·杜特爾特的家鄉棉蘭老島達沃市附近，因此還遭到了當地地方當局和民眾黨派強烈反對。



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【本文獲《觀察者網》授權轉載。】