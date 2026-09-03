女星五熊向日本國寶潑油事件　繳納50萬日圓罰款後獲釋　發文道歉

台灣女星「五熊」蔡頤榛（本名蔡宜臻）4月向日本奈良縣世界遺產藥師寺的國寶「佛足石」潑油事件，日媒9月3日報道，五熊已被簡易起訴並判處罰款50萬日圓（約2.5萬港元），她繳納罰款並獲釋。五熊也於3日晚上發文道歉。



綜合日本放送協會（NHK）、共同網報道，該名39歲台灣女子已於9月2日被簡易起訴，奈良簡易法庭判處罰款50萬日圓（約2.5萬港元），根據調查人員所指，女子已繳納罰款並獲釋。

報道又引述警方稱，女子供稱「會向令我感動的東西灑油祈禱，所以向佛足石灑了油。」她並指非常後悔自己的所作所為。

蔡頤榛（五熊）曾在4月於社交平台分享的在日本旅遊的相片。（Instagram@bernice0222）

五熊3日晚上在Facebook發文，指自己已獲釋，她稱「因為自己的無知和行為，冒犯到日本 藥師寺 以及對日本社會造成的困擾和傷害，我在此鄭重地向全日本以及藥師寺所有受到影響的人，表達最深的歉意。」

她又指「也想向台灣道歉，很抱歉我做出了非常不好的示範，也讓台灣的社會大眾因此受到許多討論與影響，讓你們擔心了！對不起！」

事發於今年4月6日下午1時20分左右，疑犯在放於藥師寺大講堂內的國寶「佛足石」潑液體。警方接報調查，並根據現場的閉路電視片段分析，鎖定蔡女為涉案人士。

疑犯本來已經離境，至8月22日她在關西機場再度入境日本時，被當地警方以以涉嫌違反文化財保護法罪名拘捕。她接受警方問話時供稱，會對感動自己的事物淋油祈禱，因此認為應向佛足石做同樣事情。疑犯亦表示，她曾在日本其他地方作類似行為。

圖為日本奈良縣世界遺產藥師寺的國寶「佛足石」。（藥師寺官網截圖）

當局指，經調查後，疑犯向佛足石上潑的液體成分為普遍用於化妝品等產品的無色透明甘油。

「佛足石」是刻有相傳為釋迦牟尼足跡的石碑，而保存在藥師寺的佛足石則是相傳為日本現存最古老，因此具有重要歷史及文化價值。

圖為日本奈良縣世界遺產藥師寺的國寶「佛足石」遭潑油的部分。（讀賣電視台 截圖）

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